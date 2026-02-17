Massimo Orlando, ex fantasista del Milan di Fabio Capello nella stagione 1994-1995, ha parlato dell'ultima vittoria (2-1) dei rossoneri di Massimiliano Allegri a Pisa nella 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco le sue dichiarazioni
Massimo Orlando, classe 1971, in carriera è stato un trequartista dotato di spunto e fantasia: dopo quattro anni (1990-1994) con la maglia della Fiorentina, passò in prestito al Milan nella stagione 1994-1995. Due sole presenze per lui nel Diavolo allenato da Fabio Capello, entrambe in Serie A, in Milan-Bari 0-1 del 28 maggio 1995 e in Fiorentina-Milan 1-2 del 4 giugno 1995, per un totale di appena 37' sul terreno di gioco. Da lì, il ritorno a Firenze per fine prestito e altre due stagioni disputate in maglia viola.
Spesso, Orlando viene interpellato nelle trasmissioni di calcio come opinionista e, proprio in virtù del suo passato - seppur breve e poco intenso - in maglia rossonera, sovente gli viene chiesto un giudizio sul Milan. Nel corso dell'ultima puntata di 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di 'TMW Radio', ad Orlando è stato chiesto un giudizio su Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-2 per i rossoneri di Massimiliano Allegri con un gol di Luka Modrić all'85'.