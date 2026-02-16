Vinicius Junior , esterno del Real Madrid e della Nazionale Brasiliana, è intervento nel canale Twitch di Ibai Llanos parlando di Luka Modric , suo ex compagno ai blancos ora al Milan di Massimiliano Allegri . Il calciatore brasiliano ha speso parole piene di stima nei confronti del croato: secondo Vinicius, infatti, al mondo non esiste nessun del livello di Modric che, ricordiamo, ha quasi 41 anni ed è ancora determinante, correndo instancabilmente per 90 minuti. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Luka Modric è crazy. Ha quasi 41 anni, è speciale: non c’è nessuno come lui nel calcio a quell’età. È al Milan, l’anno scorso era ancora al Real Madrid. È il migliore al mondo. Mi manca davvero perché mi insegnava sempre qualcosa. Odiava perdere, anche in allenamento. Era sempre arrabbiato quando perdeva. Ma quando poi riusciva a vincere… Mamma mia, insopportabile. Non ho avuto la fortuna di giocare con Cristiano. Ma non posso lamentarmi: sono stato con Benzema e Modric”