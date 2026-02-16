Vinicius Junior, esterno del Real Madrid e della Nazionale Brasiliana, è intervento nel canale Twitch di Ibai Llanos parlando di Luka Modric, suo ex compagno ai blancos ora al Milan di Massimiliano Allegri. Il calciatore brasiliano ha speso parole piene di stima nei confronti del croato: secondo Vinicius, infatti, al mondo non esiste nessun del livello di Modric che, ricordiamo, ha quasi 41 anni ed è ancora determinante, correndo instancabilmente per 90 minuti. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, senti Vinicius: “Modric è crazy. non c’è nessuno come lui nel calcio a quell’età”
“Luka Modric è crazy. Ha quasi 41 anni, è speciale: non c’è nessuno come lui nel calcio a quell’età. È al Milan, l’anno scorso era ancora al Real Madrid. È il migliore al mondo. Mi manca davvero perché mi insegnava sempre qualcosa. Odiava perdere, anche in allenamento. Era sempre arrabbiato quando perdeva. Ma quando poi riusciva a vincere… Mamma mia, insopportabile. Non ho avuto la fortuna di giocare con Cristiano. Ma non posso lamentarmi: sono stato con Benzema e Modric”
