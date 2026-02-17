Milan, Kirovski: 'In Italia dobbiamo cambiare mentalità, i giovani devono...'

Pianeta Milan
Milan, Kirovski: “I giovani devono giocare in situazioni scomode, in Serie C o in Serie D contro gli adulti”

Jovan Kirovski, sport development director di Milan Futuro, parla dei giovani calciatori in Italia nella sua intervista concessa ai microfoni di Milan TV
Durante l'ultima puntata del programma L'inferno del Lunedì, in onda sui canali di Milan TV, è stata trasmessa un'intervista a Jovan Kirovski, sport development  director del progetto Milan Futuro dal 2024. Prima di intraprendere la carriera da dirigente, Kirovski è stato un calciatore a buoni livelli, giocando - tra le altre - al Borussia Dortmund e al Manchester United. Il direttore tecnico rossonero ha collezionato anche 62 presenze con la nazionale statunitense, impreziosite da 9 gol. Vediamo, di seguito, le sue parole.

"Ho lavorato e giocato in tanti paesi: Germania, Inghilterra e anche Stati Uniti. Diverse culture, diverso calcio. Ma noi siamo in Italia e abbiamo una cultura forte, l'importante è che cambiamo un po' il processo e la mentalità. Noi siamo qua per far crescere i nostri giocatori. Il Barcellona o il Bayern Monaco hanno le seconde squadre che giocano in terza e quarta divisione. L'importante è che i calciatori giochino in situazioni non comode, in Serie C o in Serie D con adulti. È il vero calcio per i nostri giovani giocatori: tutte le partite sono difficili, questo è molto importante".

