Milan, Kirovski: 'In Italia dobbiamo cambiare mentalità, i giovani devono...'

"Ho lavorato e giocato in tanti paesi: Germania, Inghilterra e anche Stati Uniti. Diverse culture, diverso calcio. Ma noi siamo in Italia e abbiamo una cultura forte, l'importante è che cambiamo un po' il processo e la mentalità. Noi siamo qua per far crescere i nostri giocatori. Il Barcellona o il Bayern Monaco hanno le seconde squadre che giocano in terza e quarta divisione. L'importante è che i calciatori giochino in situazioni non comode, in Serie C o in Serie D con adulti. È il vero calcio per i nostri giovani giocatori: tutte le partite sono difficili, questo è molto importante".