Milan, Kirovski: 'In Italia dobbiamo cambiare mentalità, i giovani devono...'

Durante l'ultima puntata del programma L'inferno del Lunedì, in onda sui canali di Milan TV, è stata trasmessa un'intervista a Jovan Kirovski, sport development director del progetto Milan Futuro dal 2024. Prima di intraprendere la carriera da dirigente, Kirovski è stato un calciatore a buoni livelli, giocando - tra le altre - al Borussia Dortmund e al Manchester United. Il direttore tecnico rossonero ha collezionato anche 62 presenze con la nazionale statunitense, impreziosite da 9 gol. Vediamo, di seguito, le sue parole.
Jovan Kirovski, sport development director di Milan Futuro, parla dei giovani calciatori in Italia nella sua intervista concessa ai microfoni di Milan TV
Kirovski a Milan TV—
"Ho lavorato e giocato in tanti paesi: Germania, Inghilterra e anche Stati Uniti. Diverse culture, diverso calcio. Ma noi siamo in Italia e abbiamo una cultura forte, l'importante è che cambiamo un po' il processo e la mentalità. Noi siamo qua per far crescere i nostri giocatori. Il Barcellona o il Bayern Monaco hanno le seconde squadre che giocano in terza e quarta divisione. L'importante è che i calciatori giochino in situazioni non comode, in Serie C o in Serie D con adulti. È il vero calcio per i nostri giovani giocatori: tutte le partite sono difficili, questo è molto importante".
