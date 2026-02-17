Milan Futuro, Kirovski: 'Il nostro focus è sui giocatori italiani'

Jovan Kirovski è lo sport development director del progetto Milan futuro. Il dirigente statunitense , dopo undici anni da direttore tecnico del LA Galaxy, è alla guida del progetto dal 2024 . Nella giornata di ieri (16 febbraio) ha parlato per la prima volta in italiano, lo ha fatto a L'inferno del Lunedì, programma in onda sui canali di Milan TV. Kirovski ha parlato dell'importanza di sviluppare e valorizzare i talenti italiani. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

"È importante che abbiamo giocatori giovani che sono tifosi del Milan e vogliono arrivare a giocare in prima squadra, ed è importante che abbiamo giocatori che risecano a completare questo percorso. Abbiamo tanti calciatori che sono già nel giro della Nazionale, vogliamo farli crescere tecnicamente e tatticamente. Siamo una squadra italiana: al primo posto ci sono i giocatori italiani per noi. È vero arrivano anche altri profili internazionali ma il nostro focus principale è su quelli italiani".