Giletti: 'Bastoni doveva chiedere subito scusa. Chivu da che parte sta?'

Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ritrova Saelemaekers dal 1′. A centrocampo chance per Jashari
Massimo Giletti ha poi continuato: "Quando il capo di Rocchi non telefona al capo degli arbitri ma a Gravina, siamo arrivati alla fine. Chi fa parte di questo sistema, deve avere il coraggio di dire le cose come stanno. Ho visto degli scempi quest'anno, nessuno che attacca Rocchi. Abbiamo visto anche Parisi a Como che va a terra, cosa stiamo aspettando? I ragazzini che vedono Bastoni fare una sceneggiata così, fregare l'arbitro, godere di questo e prendere in giro l'avversario...è possibile? La gogna mediatica se l'è cercata lui. Doveva chiedere scusa".
