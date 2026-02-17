Pianeta Milan
Giletti duro: “Bastoni? Gesto di una gravità inaccettabile. Doveva subito chiedere scusa”

Giletti: 'Bastoni doveva chiedere subito scusa. Chivu da che parte sta?'
Il noto giornalista Massimo Giletti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul discusso caso Bastoni-Kalulu di Inter-Juventus. Ecco le sue parole a 'TMW Radio'
Non terminano le polemiche per il caso del weekend, e del campionato finora. Parliamo, ovviamente, dell'episodio Bastoni-Kalulu che ha portato all'espulsione del difensore bianconero dopo una netta simulazione del difensore dell'Inter. Su questo tema si è espresso anche il noto giornalista Massimo Giletti. Ecco le sue dichiarazioni sulle brutte immagini di Bastoni (qui le parole del difensore nerazzurro sull'episodio) rilasciate a 'TMW Radio'.

Caso Bastoni-Kalulu, parla Massimo Giletti

—  

"Bastoni è un giocatore della Nazionale, che si alza tutte le mattine per fare bene il suo mestiere, si rende responsabile di un fatto gravissimo e si vede come prenda in giro sapendo quello che ha fatto Kalulu. Questo è di una gravità inaccettabile per me. Se fosse stato una persona seria, almeno al termine della partita doveva chiedere scusa, sapendo benissimo che le telecamere avrebbero raccontato la verità. Chivu l'ho sempre apprezzato per il suo modo di approcciare, ci racconta che insegna ai suoi giocatori di non usare certi comportamenti. Stavolta accusa Kalulu di aver sfiorato il braccio di Bastoni con una mano, allora mi chiedo: da che parte stai? Facile predicare bene e razzolare male. E' l'immagine del calcio di oggi".

Massimo Giletti ha poi continuato: "Quando il capo di Rocchi non telefona al capo degli arbitri ma a Gravina, siamo arrivati alla fine. Chi fa parte di questo sistema, deve avere il coraggio di dire le cose come stanno. Ho visto degli scempi quest'anno, nessuno che attacca Rocchi. Abbiamo visto anche Parisi a Como che va a terra, cosa stiamo aspettando? I ragazzini che vedono Bastoni fare una sceneggiata così, fregare l'arbitro, godere di questo e prendere in giro l'avversario...è possibile? La gogna mediatica se l'è cercata lui. Doveva chiedere scusa".

