Giletti: 'Bastoni doveva chiedere subito scusa. Chivu da che parte sta?'

Non terminano le polemiche per il caso del weekend, e del campionato finora. Parliamo, ovviamente, dell'episodio Bastoni-Kalulu che ha portato all'espulsione del difensore bianconero dopo una netta simulazione del difensore dell'Inter. Su questo tema si è espresso anche il noto giornalista Massimo Giletti . Ecco le sue dichiarazioni sulle brutte immagini di Bastoni ( qui le parole del difensore nerazzurro sull'episodio ) rilasciate a 'TMW Radio'.

Caso Bastoni-Kalulu, parla Massimo Giletti

"Bastoni è un giocatore della Nazionale, che si alza tutte le mattine per fare bene il suo mestiere, si rende responsabile di un fatto gravissimo e si vede come prenda in giro sapendo quello che ha fatto Kalulu. Questo è di una gravità inaccettabile per me. Se fosse stato una persona seria, almeno al termine della partita doveva chiedere scusa, sapendo benissimo che le telecamere avrebbero raccontato la verità. Chivu l'ho sempre apprezzato per il suo modo di approcciare, ci racconta che insegna ai suoi giocatori di non usare certi comportamenti. Stavolta accusa Kalulu di aver sfiorato il braccio di Bastoni con una mano, allora mi chiedo: da che parte stai? Facile predicare bene e razzolare male. E' l'immagine del calcio di oggi".