Milan Futuro, Kirovski: 'Parlo più con Vergine che con mia moglie'

Milan Futuro, Kirovski sul rapporto con Vergine: “Parlo più con lui che con mia moglie”

Jovan Kirsovski, sport development director di Milan Futuro, parla del suo rapporto con il responsabile del settore giovanile rossonero, Vincenzo Vergine
Jovan Kirovski è lo sport development director di Milan Futuro e guida il progetto rossonero dal 2024. Dopo undici stagioni da direttore tecnico dei LA Galaxy, il dirigente statunitense ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio del club di Via Aldo Rossi.

Milan Futuro, le parole di Kirovski

Nella giornata di ieri (16 febbraio) è intervenuto a L’inferno del Lunedì, programma di Milan TV, parlando per la prima volta in italiano. Tra i temi affrontati, anche il rapporto con Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile rossonero. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

"Parlo con Vincenzo Vergine tutti i giorni, più che con mia moglie. È importante guardare tutto insieme: visione, strategia. Abbiamo giocatori che si allenano qua a Milanello, giovani che giocano sempre in Primavera dove siamo la rosa più giovane di tutti. Sicuramente siamo i più giovani in Serie D con Milan Futuro. L'importante è che noi abbiamo chiara la filosofia e la strategia, lavorando tutti insieme".

