Calciomercato, Moretto: 'Camarda tornerà al Milan. Da capire il suo futuro'

Milan, che futuro per Camarda? Moretto: “Potrebbero essere valutate offerte a titolo definitivo”

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha dato importanti aggiornamenti sul futuro di Francesco Camarda al Milan. Ecco le sue parole
Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha aggiornato i tifosi rossoneri sulla situazione legata a Francesco Camarda. Come noto, l'attaccante scuola Milan è attualmente infortunato al Lecce, squadra che lo ha preso in prestito la scorsa estate. A fine anno, il classe 2008 tornerà al Milan e si deciderà insieme la strada migliore per il talento rossonero. Ecco, di seguito, le parole di Matteo Moretto.

Calciomercato Milan, le parole di Moretto su Camarda

"Camarda è ancora a Lecce, è stato un po’ sfortunato con l’infortunio alla spalla. A gennaio c’è stata la possibilità che Camarda effettivamente rientrasse al Milan, ma semplicemente per una questione di gestione dell’infortunio e non tanto per un ruolo in prima squadra. Infatti poi dopo un tira e molla, c’erano di mezzo anche premi di valorizzazione, la situazione a livello economico tra Milan e Lecce non era così facile da risolvere a gennaio, tant’è che Camarda è rimasto a Lecce. Le due parti hanno trovato un’intesa sulla gestione dell’infortunio".

Matteo Moretto ha poi svelato un'importante novità sul futuro di Francesco Camarda: "La novità che vi posso dare oggi è che Camarda tornerà al Milan a fine anno e le parti si siederanno per capire effettivamente che tipo di percorso intraprendere. Il Milan valuterà più strade, il calciatore soprattutto valuterà quale sarà il percorso migliore per lui. C’è la volontà di continuare un determinato percorso, continuando ad avere sempre più minutaggio, magari in Serie A. Bisognerà capire se il Milan valuterà offerte con prestiti oppure anche a titolo definitivo. Occhio alla situazione di Camarda. A maggio le parti si siederanno e capiranno che tipo di strada prendere".

