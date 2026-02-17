Calciomercato, Moretto: 'Camarda tornerà al Milan. Da capire il suo futuro'

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha aggiornato i tifosi rossoneri sulla situazione legata a Francesco Camarda . Come noto, l'attaccante scuola Milan è attualmente infortunato al Lecce , squadra che lo ha preso in prestito la scorsa estate. A fine anno, il classe 2008 tornerà al Milan e si deciderà insieme la strada migliore per il talento rossonero. Ecco, di seguito, le parole di Matteo Moretto.

Calciomercato Milan, le parole di Moretto su Camarda

"Camarda è ancora a Lecce, è stato un po’ sfortunato con l’infortunio alla spalla. A gennaio c’è stata la possibilità che Camarda effettivamente rientrasse al Milan, ma semplicemente per una questione di gestione dell’infortunio e non tanto per un ruolo in prima squadra. Infatti poi dopo un tira e molla, c’erano di mezzo anche premi di valorizzazione, la situazione a livello economico tra Milan e Lecce non era così facile da risolvere a gennaio, tant’è che Camarda è rimasto a Lecce. Le due parti hanno trovato un’intesa sulla gestione dell’infortunio".