Milan, Camarda e il futuro all’Inter? Il giovane attaccante risponde tramite i social

Camarda all'Inter? Dopo le polemiche legate alle sue dichiarazioni, l'attaccante del Lecce in prestito dal Milan ha risposto via social...
Alessia Scataglini
Nelle ultime ore hanno destato parecchio scalpore le dichiarazioni rilasciate dal giovane Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan. Il giovane classe 2008, in un incontro organizzato da Panini con gli alunni dell'istituto Marcelline nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" , ha risposto ad una domanda inerente ad un possibile futuro all'Inter:

Andresti mai a giocare nell’Inter? : “(Ride, ndr). Adesso sono a Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere ma adesso pensiamo a quest’anno”.

I social sono subito impazziti, attaccando il giovane centravanti. Dopo alcune polemiche sollevate sui social, Camarda ha deciso di rispondere pubblicamente tramite una storia Instagram:

"Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. Il Mio Milanista non può essere messo in discussione da nessuno!" Parole forti quelle del giovane attaccante, che ha voluto ribadire, ancora una volta, il forte attaccamento verso i colori rossoneri.

