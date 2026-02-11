I social sono subito impazziti, attaccando il giovane centravanti. Dopo alcune polemiche sollevate sui social, Camarda ha deciso di rispondere pubblicamente tramite una storia Instagram:

"Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. Il Mio Milanista non può essere messo in discussione da nessuno!" Parole forti quelle del giovane attaccante, che ha voluto ribadire, ancora una volta, il forte attaccamento verso i colori rossoneri.