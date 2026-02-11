Sul gol più bello: «Per importanza dico quello in Lecce-Bologna, il mio primo gol in Serie A, è un ricordo che mi rimarrà per tutta la vita. Il più bello è stato in Milan-Cagliari di due anni fa».

Se potrebbe mai giocare nell’Inter:«Adesso sono al Lecce, preferisco pensare al presente, poi quello che succederà non si potrà mai sapere ma ora pensiamo a quest’anno».

Se si sentono dal campo i consigli dell’allenatore:«Succede pochissime volte, i tifosi urlano tanto quindi dal campo si sentono poco le indicazioni dell’allenatore. Nel calcio è molto importante parlare tra compagni e ci si deve aiutare».

Sul giocatore preferito:«Non ne ho avuto uno in particolare ma ho sempre guardato con occhi diversi Suarez, Ibrahimovic, Ronaldo… ci sono tanti giocatori da cui prendere spunto per migliorarsi sempre di più».

Su cosa pensa quando subisce gol:«C’è sempre un po’ di delusione, non è brutto solo per il portiere ma per tutta la squadra. È una brutta sensazione ma ti dà motivazione per farne qualcuno in più».

Su come si fa una squadra forte:«Serve fiducia, serve un bel gruppo e poi ovviamente anche i giocatori forti. però la cosa più importante è essere tutti uniti come una famiglia».

Sui suoi inizi:«Ho iniziato a 4 anni e mezzo, a 5 ero già al Milan. Dai 5 fino ai 17 anni sono stato al Milan e ora quest’anno sono al Lecce».

Sull’avversario più forte incontrato:«Credo sia Bremer della Juventus, è molto forte, però ho incontrato tanti giocatori forti come Gabbia, Pavlovic, De Vrij, ce ne sono tanti. Quello più difficile però è stato Bremer"