Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva il giornalista Giuseppe Pastore: le sue parole sulla lotta scudetto
La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista si è voluto soffermare anche sulla lotta scudetto, rispondendo ad una domanda ben precisa: Il Milan può giocarsi fino alla fine lo scudetto vista questa Inter?. Ecco, di seguito, il suo pensiero:

Milan, le parole di Pastore in Esclusiva

"Io credo di no, proprio per il ritmo alto dell'Inter. Sta vincendo sempre con le medio piccole e questo ti porta lo Scudetto. Contano i punti: il Milan è a meno 8, se vince il recupero contro il Como va a meno 5. L'obiettivo ora è vincere tutte e tre le partite che lo separano dal derby, ovvero Pisa, Parma e Cremonese (non contando il recupero contro il Como). Partite che nel girone d'andata sono costate 7 punti su 9. Quindi non sono per nulla facili e scontate. Il Milan deve arrivare al derby con la cartuccia da sparare nello sconto diretto, che in caso di vittoria varrebbe il meno 2 in classifica.

Deve vincere sempre che è una cosa molto difficile, per questo credo sia complicato mantenere le distanze. Questa 'corsa' aiuterà i rossoneri anche a mettere un bel solco dal quinto posto, che ad aprile ti farà già stare in zona Champions League con giornate di anticipo".

 

 

