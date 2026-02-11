Shevchenko: 'Il 7? Ibrahim Ba disse che mi avrebbe portato fortuna'

Pianeta Milan
Milan, Shevchenko e l’aneddoto sul numero di maglia: “Fu Ibrahim Ba a dirmi di prendere la 7”

Nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' su Prime Video, l'ex Milan Andriy Shevchenko ha raccontato un aneddoto sulla scelta del numero di maglia. Ecco le sue dichiarazioni
Andriy Shevchenko, storico ex centravanti del Milan, è stato protagonista di un'ampia intervista nell'ultima puntata di 'Fenomeni', il format condotto da Luca Toni e prodotto da Prime Sport, disponibile sul canale YouTube 'PrimeVideoSportIT'.

Milan, Shevchenko spiega come ha scelto il '7'

Nella lunga chiacchierata tra Toni e il Pallone d'Oro ucraino, si è parlato anche dei primi giorni al Milan e dell'inevitabile scelta che ogni giocatore appena arrivato deve prendere. Vale a dire, decidere il proprio numero di maglia. Diventato leggenda con il 7 rossonero, non è stato fin da subito la prima idea di 'Sheva'. Il 7 è arrivato grazie a un compagno di squadra. Ecco il suo racconto.

"Il 10 era occupato da Boban. Non potevo andare da lui e chiedergli la maglia (ride, ndr). Quando sono arrivato e dovevo scegliere il numero di maglia, Ibrahim Ba, che giocava al Milan, venne da me e mi disse di prendere il suo numero dicendomi che mi avrebbe portato fortuna. Io accettai, anche perché mi piaceva quel numero. Qualche giorno dopo mi ha chiamato un amico di Israele dicendomi che il numero 7 in israeliano significa "Sheva", e il mio nickname è sempre stato 'Sheva' ".

