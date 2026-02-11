Shevchenko: 'Il 7? Ibrahim Ba disse che mi avrebbe portato fortuna'

"Il 10 era occupato da Boban. Non potevo andare da lui e chiedergli la maglia (ride, ndr). Quando sono arrivato e dovevo scegliere il numero di maglia, Ibrahim Ba, che giocava al Milan, venne da me e mi disse di prendere il suo numero dicendomi che mi avrebbe portato fortuna. Io accettai, anche perché mi piaceva quel numero. Qualche giorno dopo mi ha chiamato un amico di Israele dicendomi che il numero 7 in israeliano significa "Sheva", e il mio nickname è sempre stato 'Sheva' ".