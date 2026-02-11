Shevchenko: 'Primo incontro con Maldini? Ero molto emozionato'

Pianeta Milan
Nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' su Prime Video, l'ex Milan Andriy Shevchenko ha raccontato un retroscena sul primo incontro con Paolo Maldini. Ecco le sue parole
Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha concesso una lunga intervista nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' format condotto da Luca Toni e realizzato da Prime Sport, disponibile sul canale YouTube di 'PrimeVideoSportIT'. Nel corso dell'intervista, il Pallone d'Oro ucraino ha svelato anche un piccolo retroscena che riguarda i suoi primi giorni al Milan. In particolare, ha raccontato del primo incontro che ha avuto con il leggendario capitano rossonero Paolo Maldini e dell'accoglienza che gli è stata fatta dagli altri 'senatori' della squadra. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Shevchenko racconta i primi incontri con i compagni

"È stato incredibile. Io ho conosciuto Paolo durante una settimana di preparazione in Sardegna. L'incontro è stato incredibile, ero molto emozionato. Però ho visto una persona molto disponibile, di grande classe, di livello. Quando l'ho conosciuto non mi sono mai sentito in difficoltà, ho sempre sentito un calore importante, un'amicizia, un rapporto, e mi è piaciuto tanto".

Shevchenko ha aggiunto: "Poi c'erano Costacurta ed Albertini in vacanza in Sardegna, e mi hanno invitato a cena, poi una mezza giornata con loro in barca, anche se non parlavo mezza parola di italiano. Però sono stati molto carini nell'ospitarmi. Da subito hanno creato un rapporto con me".

