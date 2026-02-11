Pianeta Milan
Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Le parole su Inzaghi e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, squadra in cui ha militato per quasi dieci stagioni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo aver speso alcune parole legate al suo esordio in rossonero, l'ex difensore georgiano ha voluto parlare di Filippo Inzaghi, suo ex compagno al Milan, e su quale sia stato il calciatore più difficile da marcare in assoluto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Kaladze

Su Filippo Inzaghi: «Pippo era incredibile. In allenamento lo prendevamo in giro perché non riusciva a fare dieci palleggi. Però ragazzi, aveva qualcosa d’innato che lo rendeva un attaccante formidabile».

Sul giocatore più forte che ha dovuto marcare: «Non so, così su due piedi mi viene da dire Zlatan Ibrahimović: aveva una forza fisica straordinaria e in un derby perso 2-1 mi fece davvero soffrire».

 

