Kaladze: “Non è più il mio Milan. Esordio? Me la ricordo benissimo quella partita”

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue parole sui rossoneri e sul suo esordio, avvenuto nel lontano 2001
Alessia Scataglini

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, squadra in cui ha militato per quasi dieci stagioni (dal gennaio 2001 al giugno 2010),è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i tanti argomenti discussi, Kaladze ha voluto soffermarsi sul suo esordio in rossonero, avvenuto nel lontano febbraio del 2001, ma non solo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Kaladze

Sul suo esordio con la maglia del Milan, datato 4 febbraio 2001: «Ricordo benissimo quella partita: vincemmo 1-0 contro la Reggina con un gol di Leonardo e io fui molto soddisfatto della mia prova».

Sul Milan: «Ovviamente non è più il mio Milan, perché non c’è più Silvio Berlusconi. E più in generale è cambiato tutto il calcio italiano. Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa e c’erano top mondiali non solo al Milan, all’Inter o alla Juventus, ma anche al Parma, alla Fiorentina, alla Lazio o alla Roma. Oggi c’è molta meno qualità a livello tecnico».

