Il Milan sta vivendo una stagione positiva. Secondo posto in classifica, quattro punti di vantaggio sul quarto posto (con una partita in meno) e 22 risultati utili consecutivi. Uno degli artefici di questi risultati è Massimiliano Allegri, che è riuscito a rivitalizzare l'ambiente rossonero dopo la deludente stagione 2024-2025. Uno dei più grandi detrattori dell'allenatore toscano è Riccardo Trevisani che, ospite al podcast 'Centrocampo', ha fornito la sua visione sull'operato del tecnico del Milan. Ecco le sue parole.

Milan, Trevisani duro con Allegri

Su Allegri: "Vinceva quando la Juventus era nettamente la squadra più forte del campionato. Allegri, quando non ha la squadra più forte, non vince. Lo dimostrano le stagioni alla Juve dal 2021 al 2024. Se quest'anno vince lo scudetto, mi inchino e gli stringo la mano. L'ultimo anno in cui ha allenato era a -4 dall'Inter alla 23ª giornata, poi ha concluso a -20. Magari arriva secondo, ma se arriva quarto o quinto? Il Milan è sempre arrivato nelle prime posizioni ad eccezione dell'anno scorso, è una squadra forte e potrebbe giocare cento volte meglio".