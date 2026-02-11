Pianeta Milan
Koni De Winter, difensore belga classe 2002 del Milan, ha parlato in un'intervista a 'Tuttosport' del suo rapporto con il suo allenatore in rossonero, Massimiliano Allegri, che già aveva avuto modo di incontrare - molto giovane - alla Juventus
Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. De Winter, come si ricorderà, ha giocato - molto giovane - nella Juventus, dove fu lanciato in Serie A e in Champions League dall'allora tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Milan, De Winter parla di Allegri a 'Tuttosport'

Proprio quell'Allegri che, in questa stagione, ha ritrovato in rossonero. Com'è stato ricongiungersi con lui? Ecco la risposta di De Winter al quotidiano torinese. «Bello, con il mister ho un ottimo rapporto. Con noi è simpatico come lo vedete all'esterno, ma soprattutto è una persona molto equilibrata. Ha chiaro in testa qual è l'obiettivo da raggiungere, sa cosa vuole e va dritto per ottenerlo».

Dopo un'inizio di stagione un po' stentato, ora De Winter sta avendo continuità con Allegri e sta giocando spesso: «La fiducia nel calcio fa la differenza e sentirla a parole dal tuo allenatore, e poi viverla nei fatti, aiuta tanto», ha commentato il giocatore rossonero. Che, poi, ha chiosato con un aneddoto sulle prime volte in cui si allenava - in bianconero - alle dipendenze di Allegri.

«Quando arrivai a 16 anni dal Belgio ero spaesato. Se capitava di allenarmi con lui, aveva sempre tante attenzioni. Poi quando mi ha visto più maturo, mi ha aggregato alla Prima Squadra e mi ha fatto esordire».

