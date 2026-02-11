Dopo un'inizio di stagione un po' stentato, ora De Winter sta avendo continuità con Allegri e sta giocando spesso: «La fiducia nel calcio fa la differenza e sentirla a parole dal tuo allenatore, e poi viverla nei fatti, aiuta tanto», ha commentato il giocatore rossonero. Che, poi, ha chiosato con un aneddoto sulle prime volte in cui si allenava - in bianconero - alle dipendenze di Allegri.