Dopo un'inizio di stagione un po' stentato, ora De Winter sta avendo continuità con Allegri e sta giocando spesso: «La fiducia nel calcio fa la differenza e sentirla a parole dal tuo allenatore, e poi viverla nei fatti, aiuta tanto», ha commentato il giocatore rossonero. Che, poi, ha chiosato con un aneddoto sulle prime volte in cui si allenava - in bianconero - alle dipendenze di Allegri.
«Quando arrivai a 16 anni dal Belgio ero spaesato. Se capitava di allenarmi con lui, aveva sempre tante attenzioni. Poi quando mi ha visto più maturo, mi ha aggregato alla Prima Squadra e mi ha fatto esordire».
