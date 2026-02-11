De Winter sulla sua passione per il Milan da bambino: «Da piccolo seguivo in tv le partite in Champions League del Milan e usavo la squadra rossonera alla Play-Station. Mio papà le guardava già prima che nascessi, gli piaceva Clarence Seedorf e avrebbe voluto chiamarmi come lui».

Su com'è stato ritrovare in rossonero Massimiliano Allegri dopo l'esperienza insieme alla Juventus: «Bello, con il mister ho un ottimo rapporto. Con noi è simpatico come lo vedete all'esterno, ma soprattutto è una persona molto equilibrata. Ha chiaro in testa qual è l'obiettivo da raggiungere, sa cosa vuole e va dritto per ottenerlo».

"La fiducia di Allegri aiuta tanto. Sul mio ruolo ..." — Sulla fiducia che gli sta dando Allegri: «La fiducia nel calcio fa la differenza e sentirla a parole dal tuo allenatore, e poi viverla nei fatti, aiuta tanto».

Su cosa lo colpì di Allegri quando lo conobbe alla Juve: «Quando arrivai a 16 anni dal Belgio ero spaesato. Se capitava di allenarmi con lui, aveva sempre tante attenzioni. Poi quando mi ha visto più maturo, mi ha aggregato alla Prima Squadra e mi ha fatto esordire».

Sul suo ruolo in campo nella difesa a tre: «Mi trovo meglio sul lato destro o da centrale. Da terzino nella linea a quattro? Lo posso fare, ma se posso resto in mezzo (ride, n.d.r.)».

Su Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, con i quali si allenava alla Juventus: «Bastava guardarli per imparare qualcosa, c'era anche Mathijs De Ligt: è stato un periodo formativo».

Sui suoi riferimenti come difensori: «Mi sono sempre piaciuti Vincent Kompany e Thiago Silva».

"Rabiot è fortissimo, si vede anche in allenamento. Su Modrić ..." — Su quanto è importante, per un ragazzo, potersi sviluppare nella Seconda Squadra di un grande club come fece lui nella Juve Next Gen: «Per me è stato fondamentale. Perché a 17-18 anni tutti ti dicono che sei un talento, avrai futuro, ma poi c'è il campo e la Serie C è tosta. Gli avversari usano anche le maniere forti, sei la Juventus e vogliono mettersi in mostra. Lì ho capito il calcio vero».

Su Kenan Yıldız: «Non ho fatto in tempo a conoscerlo benissimo, ma da quanto posso vedere, è davvero bravo».

Su Adrien Rabiot: «Mi ricordo quando ero a Empoli e dovevamo affrontare la Juventus a Torino. Mi chiesero alla vigilia qual era l'avversario da temere. Io dissi Rabiot, anche se non stava attraversando un grande periodo. La partita terminò 4-0 con doppietta di Adrien. È fortissimo, si vede anche in allenamento».

Su com'è lavorare con Luka Modrić per lui che ha anche conosciuto Cristiano Ronaldo: «Avrò diverse cose da raccontare ai miei figli in futuro! Sono due leggende di questo sport ed è una fortuna vederli da vicino. Ronaldo non faceva mai sentire il suo status e la stessa cosa fa Luka. Dice sempre le cose giuste, scherza, ma lavora con attenzione. Ed è umile nonostante la sua carriera. Pensare che spesso in club più piccoli, giocatori che non hanno fatto nulla se la tirano ...».

"Non ho fatto così male nella prima metà di stagione" — Sul fatto di vedere il miglior De Winter in questo 2026: «Secondo me non ho fatto così male nella prima metà di stagione. Ho sbagliato due gare, contro la Lazio in Coppa Italia e contro il Napoli a Riyadh, ma capita a tutti. Ultimamente ho trovato continuità e forse da fuori sembra che stia giocando meglio».

Sul gol all'Olimpico contro la Roma come momento più bello da quando è al Milan: «No, scelgo la firma del contratto, lì è svoltata la mia carriera».

De Winter sul perché il Milan ha difficoltà nelle gare contro le medio-piccole e l'imminente partita di Pisa: «Qualcosa è andato storto in quelle gare, è vero, ma abbiamo analizzato tutto e sappiamo cosa fare».

Sull'obiettivo di fine stagione: «Sarei felice se avremo dato tutto quello che potevamo e se torneremo in Champions. Il Mondiale? Una bellissima esperienza che spero di vivere, il Milan mi può aiutare a essere più forte ed essere quindi convocato».