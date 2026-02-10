Shevchenko: 'Chelsea? Fu una decisione difficile, ma non ho rimpianti'

Milan, Shevchenko spiega il trasferimento al Chelsea

Il Pallone d'Oro ucraino è entrato fin da subito nel cuore di tutti i tifosi del Milan e loro nel suo. Lo spiega nel corso dell'intervista quando ha raccontato del suo trasferimento al Chelsea avvenuto nel 2006. Dopo tante stagioni in rossonero in cui ha vinto praticamente tutto, tra cui una Champions League e uno Scudetto, sentiva di voler mettersi alla prova con una nuova sfida. Per questo motivo accettò la corte del Chelsea. Ma dover abbandonare quella che per lui è stata 'casa' per tanti non è stata una cosa semplice. Ecco le sue parole.