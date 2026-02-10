Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Shevchenko spiega: “Trasferimento al Chelsea fu una sfida. Decisione difficile ma volevo una nuova esperienza”

INTERVISTE

Shevchenko spiega: “Trasferimento al Chelsea fu una sfida. Decisione difficile ma volevo una nuova esperienza”

Shevchenko: 'Chelsea? Fu una decisione difficile, ma non ho rimpianti'
Ospite a 'Fenomeni', l'ex Milan Andriy Shevchenko ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad accettare il trasferimento al Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha concesso una lunga intervista nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' format condotto da Luca Toni e realizzato da Prime Sport, disponibile sul canale YouTube di 'PrimeVideoSportIT'.

Milan, Shevchenko spiega il trasferimento al Chelsea

—  

Il Pallone d'Oro ucraino è entrato fin da subito nel cuore di tutti i tifosi del Milan e loro nel suo. Lo spiega nel corso dell'intervista quando ha raccontato del suo trasferimento al Chelsea avvenuto nel 2006. Dopo tante stagioni in rossonero in cui ha vinto praticamente tutto, tra cui una Champions League e uno Scudetto, sentiva di voler mettersi alla prova con una nuova sfida. Per questo motivo accettò la corte del Chelsea. Ma dover abbandonare quella che per lui è stata 'casa' per tanti non è stata una cosa semplice. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c'è quando gioca titolare? Ecco i numeri

"Fu una sfida. In quel momento il calcio inglese stava arrivando ai livelli di oggi. Ricordo che guardai Milan-Roma dalla curva con i tifosi, tutto lo stadio cantò per me chiedendomi di restare e io piansi insieme a loro. È stata una decisione difficile, ma volevo provare un’esperienza nuova. I compagni mi sono stati molto vicini in quel momento. L’anno dopo il Milan vinse la Champions, ma non ho rimpianti, so di aver dato loro l’anima".

Leggi anche
Scudetto, Nkunku non si sbilancia: “Il nostro obiettivo è andare in Champions”. E...
Il CT del Canada Marsch: “Da piccolo mi sono innamorato del gioco del Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA