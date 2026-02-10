Shevchenko: 'Chelsea? Fu una decisione difficile, ma non ho rimpianti'

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c'è quando gioca titolare? Ecco i numeri
"Fu una sfida. In quel momento il calcio inglese stava arrivando ai livelli di oggi. Ricordo che guardai Milan-Roma dalla curva con i tifosi, tutto lo stadio cantò per me chiedendomi di restare e io piansi insieme a loro. È stata una decisione difficile, ma volevo provare un’esperienza nuova. I compagni mi sono stati molto vicini in quel momento. L’anno dopo il Milan vinse la Champions, ma non ho rimpianti, so di aver dato loro l’anima".
