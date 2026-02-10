Marsch (CT Canada): 'Da piccolo mi sono innamorato del gioco del Milan'

Nei giorni scorsi si è tenuta a Coverciano una lezione davvero speciale. L'attuale Commissario Tecnico del Canada (avversario dell'Italia in caso di qualificazione ai prossimi Mondiali) Jesse Marsch ha tenuto una lectio magistralis che ha coinvolto gli allievi dei corsi per data analyst, allenatore UEFA A e osservatore. Ai canali della FIGC, l'allenatore statunitense ha parlato anche del Milan e della passione che aveva da piccolo per il gioco dei rossoneri. Ecco, dunque, le sue parole.