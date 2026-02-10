Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Il CT del Canada Marsch: “Da piccolo mi sono innamorato del gioco del Milan”

INTERVISTE

Il CT del Canada Marsch: “Da piccolo mi sono innamorato del gioco del Milan”

Marsch (CT Canada): 'Da piccolo mi sono innamorato del gioco del Milan'
Ospite a Coverciano, il CT del Canada Jesse Marsch ha tenuto una lezione in cui ha parlato anche del Milan del passato. Ecco le sue parole
Redazione

Nei giorni scorsi si è tenuta a Coverciano una lezione davvero speciale. L'attuale Commissario Tecnico del Canada (avversario dell'Italia in caso di qualificazione ai prossimi Mondiali) Jesse Marsch ha tenuto una lectio magistralis che ha coinvolto gli allievi dei corsi per data analyst, allenatore UEFA A e osservatore. Ai canali della FIGC, l'allenatore statunitense ha parlato anche del Milan e della passione che aveva da piccolo per il gioco dei rossoneri. Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Jesse Marsch

—  

"Quando ero piccolo guardavo con passione il calcio italiano e mi sono innamorato del gioco del Milan. Mi hanno chiesto di tenere questa lezione prima del sorteggio della prossima Coppa del Mondo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c'è quando gioca titolare? Ecco i numeri

Jesse Marsch ha poi aggiunto: "E quando mi hanno domandato se fosse un problema venire comunque a Coverciano, una volta scoperto che potremmo affrontarci, ho risposto che nel calcio non ci sono segreti. Se gli Azzurri dovessero qualificarsi, ci affronteremo a Toronto nella partita di esordio del girone. A Toronto vivono tantissimi italiani: potrebbe essere il primo caso di una squadra ospitante il Mondiale che giocherà come se fosse fuori casa".

Leggi anche
Mauro: “Allegri a me piace. Sa leggere le situazioni e il risultato arriva sempre”
Milan, Nkunku: “L’esultanza con il palloncino? È per mio figlio: gli piace molto e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA