Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Il ct del Canada Marsch: “Nkunku meno goleador di David ma ha tanta qualità. Contento della fiducia del Milan”

INTERVISTE

Il ct del Canada Marsch: “Nkunku meno goleador di David ma ha tanta qualità. Contento della fiducia del Milan”

Milan, senti Marsch: 'Nkunku ha tanta qualità, ma rispetto a David...'
Il ct del Canada Jesse Marsch che l'ha allenato ai tempi di Lipsia, ha parlato dell'attaccante del Milan Christopher Nkunku alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole
Redazione

Nelle ultime settimane si sono sbloccati due grandi attaccanti che hanno trovato difficoltà nei primi mesi in Italia. Parliamo di Jonathan David della Juventus e Christopher Nkunku del Milan. Nelle scorse partite, i due sono tornati protagonisti e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Di loro due, ma non solo, ha parlato l'attuale Commissario Tecnico del Canada Jesse Marsch ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, senti Jesse Marsch su Nkunku

—  

"David? Adesso Jonathan non si fermerà più e segnerà parecchio. Aveva soltanto bisogno di un periodo di adattamento. L’ho detto e lo ribadisco. Io sono il ct di David nel Canada, ma ai tempi del Salisburgo ho allenato Haaland e al Lipsia ho avuto il milanista Nkunku e altri grandi attaccanti".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il rinnovo di Maignan a un passo. Le ultime in vista del Genoa e la conferenza stampa di Fullkrug

Jesse Marsch ha poi aggiunto: "Dopo Erling, che è un mostro, è David il miglior bomber con cui ho lavorato. Ha sempre segnato e si ripeterà anche in un torneo con meno spazi come la Serie A. Nkunku è meno goleador, però ha tanta qualità e sono contento che il Milan gli stia dando fiducia"

Leggi anche
Florenzi: “Milan? Era la squadra di Zlatan. Giroud. Ecco come ho conquistato...
Longo: “Arriverà il difensore? Allegri ha fatto due nomi, ecco quali sono”

© RIPRODUZIONE RISERVATA