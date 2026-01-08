Milan, senti Marsch: 'Nkunku ha tanta qualità, ma rispetto a David...'

Il ct del Canada Jesse Marsch che l'ha allenato ai tempi di Lipsia, ha parlato dell'attaccante del Milan Christopher Nkunku alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole
Nelle ultime settimane si sono sbloccati due grandi attaccanti che hanno trovato difficoltà nei primi mesi in Italia. Parliamo di Jonathan David della Juventus e Christopher Nkunku del Milan. Nelle scorse partite, i due sono tornati protagonisti e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Di loro due, ma non solo, ha parlato l'attuale Commissario Tecnico del Canada Jesse Marsch ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.
Milan, senti Jesse Marsch su Nkunku
"David? Adesso Jonathan non si fermerà più e segnerà parecchio. Aveva soltanto bisogno di un periodo di adattamento. L’ho detto e lo ribadisco. Io sono il ct di David nel Canada, ma ai tempi del Salisburgo ho allenato Haaland e al Lipsia ho avuto il milanista Nkunku e altri grandi attaccanti".