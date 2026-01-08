Milan, le parole di Longo

Che difensore bisogna aspettarsi, esperto e pronto all'uso? "Assolutamente sì. Hai detto esattamente la richiesta di Allegri, che ha fatto due nomi principalmente: Skriniar e Gatti, che per motivi diversi sono però entrambi molto difficili. Perché le due squadre non li vogliono vendere. Però è quel profilo lì. Profilo forte fisicamente, che abbia esperienza, che sappia giocare, che abbia già dimestichezza nella difesa a tre e in Serie A.