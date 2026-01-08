Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Longo: “Arriverà il difensore? Allegri ha fatto due nomi, ecco quali sono”

INTERV ISTE

Longo: “Arriverà il difensore? Allegri ha fatto due nomi, ecco quali sono”

Adani punzecchia Allegri: 'Rispetto ad altri allenatori non sembra essere evoluto'
Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, Daniele Longo, esperto di mercato, ha parlato del possibile arrivo al Milan di un difensore
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, il giornalista e noto esperto di mercato Daniele Longo ha voluto parlare del calciomercato del Milan, soffermandosi in modo particolare sulla questione legata al possibile arrivo di un difensore. Ecco, di seguito, i nomi chiesti da Massimiliano Allegri:

Milan, le parole di Longo

—  

Che difensore bisogna aspettarsi, esperto e pronto all'uso? "Assolutamente sì. Hai detto esattamente la richiesta di Allegri, che ha fatto due nomi principalmente: Skriniar e Gatti, che per motivi diversi sono però entrambi molto difficili. Perché le due squadre non li vogliono vendere. Però è quel profilo lì. Profilo forte fisicamente, che abbia esperienza, che sappia giocare, che abbia già dimestichezza nella difesa a tre e in Serie A.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Jashari e Ricci cercano minuti importanti: per il Milan e Allegri possono essere decisivi>>>

Quindi non mi aspetto il nome a sorpresa dell'ultim'ora, il giovane... Mi aspetto un rinforzo di esperienza e di spessore. Mi sento di escludere Kim al 100%, perché ha un ingaggio fuori portata e il Bayern in questo momento è in lotta per tutte le competizioni con grandissima aura, come si suol dire. Sono veramente forti e non ha nessuna intenzione di privarsi di un giocatore che comunque sta giocando".

Leggi anche
Florenzi: “Scopro l’opportunità di andare al Milan quando mi chiama Massara”
Milan Primavera, Renna: “Campo impraticabile. Rigori? Due episodi sospetti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA