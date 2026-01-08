Quando scopri che c'è l'opportunità di andare al Milan ? "Scopro che c'è potenzialmente l'opportunità di andare al Milan quando mi chiama Ricki Massara, perchè mi aveva chiamato il giorno prima di andare al Valencia ma avevo dato la parola di andare li ormai, il giorno dopo avevo il volo. C'erano lui, Maldini e Boban e gli dissi che non potevo. Poi mi richiama dopo il PSG e mi dice 'È questo il momento vero?' E io gli dissi di si, anche perche al PSG ero in prestito quindi sarei ritornato alla Roma, in un contesto in cui ero messo da parte. A quel punto vado al Milan. Quando vado li poi faccio tendine del flessore sinistro, il muscolo per fortuna mai niente, e poi l'ultimo anno ho fatto crociato e menisco destro. Però quando io ho fatto crociato e menisco non ho pensato di smettere, ho pensato di rialzarmi e riprendere a giocare però con i miei tempi"