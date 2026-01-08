Milan, il rinnovo di Maignan a un passo. Le ultime in vista del Genoa e la conferenza stampa di Fullkrug
La situazione in campionato e l’esordio di Angelicchio—
LEGGI ANCHE: Jashari e Ricci cercano minuti importanti: per il Milan e Allegri possono essere decisivi>>>
“La classifica non la guardo, noi guardiamo la crescita dei ragazzi. È un campionato dove regna l’equilibrio, sia nelle parti alte che nelle basse, ed è quindi un campionato dove si può vincere e si può perdere con chiunque. Sono contento dell’esordio di Angelicchio, classe 2009, a cui vanno i complimenti da parte mia, dei compagni di squadra e dello staff. La strada e giusta e i frutti si vedono sotto questo aspetto“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA