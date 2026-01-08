Pianeta Milan
Milan Primavera, Renna: “Campo impraticabile. Rigori? Due episodi sospetti”

Coppa Italia Primavera, niente da fare per il Milan: il Parma batte i rossoneri
L'allenatore  del Milan Primavera, Giovanni Renna, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rossonero nel post partita di Milan–Parma
L'allenatore  del Milan Primavera, Giovanni Renna, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rossonero nel post partita di MilanParma, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I rossoneri sono stati eliminati dal Parma, intasando così la prima sconfitta del 2026. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

È stata una partita dove sono passati in vantaggio loro, ma prima di loro abbiamo avuto le nostre occasioni. Loro hanno segnato in una situazione di gioco evitabile, ma nonostante questo siamo stati bravi a cercare il pareggio. Non mi piace parlare di questo, ma ci sono stati due episodi, che abbiamo anche rivisto, che sembravano rigori netti. Sinceramente non ci interessano questi discorsi però. La cosa positiva è che, nonostante il campo oggi fosse impraticabile, i nostri ragazzi hanno sempre cercato di giocare il pallone, anche se comunque la fluidità del gioco non è stata la solita“.

La situazione in campionato e l’esordio di Angelicchio

La classifica non la guardo, noi guardiamo la crescita dei ragazzi. È un campionato dove regna l’equilibrio, sia nelle parti alte che nelle basse, ed è quindi un campionato dove si può vincere e si può perdere con chiunque. Sono contento dell’esordio di Angelicchio, classe 2009, a cui vanno i complimenti da parte mia, dei compagni di squadra e dello staff. La strada e giusta e i frutti si vedono sotto questo aspetto“.

