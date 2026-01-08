Nel senso che comunque non si fa prevalicare dalle idee degli agenti. Quindi la condizione di Filippi, la condizione che comunque Maignan è capitano, la condizione di un progetto con basi solide, magari anche più simile alle sue idee, visto che è uno concreto, hanno portato il giocatore ha fare una scelta che, aspettiamo essere definitiva perché poi le firme sui contratti sono sempre un conto diverso, sarebbe una scelta di vita. Andrebbe a firmare un contratto fino al 2031, quindi molto lungo, chiuderebbe probabilmente la sua carriera al Milan, con un ingaggio che a me risulta di 5,5 milioni di base fissa più 500 mila euro per la qualificazione in Champions League e arriverebbe a 7 milioni in caso di vittoria del campionato. Quindi un contratto sostanzioso e ambizioso".