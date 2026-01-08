Pianeta Milan
Milan, Longo su Maignan: "Ascolta il suo procuratore, ma alla fine decide lui"

Milan, Longo su Maignan: “Ascolta il suo procuratore, ma alla fine decide lui”

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, Daniele Longo, esperto di mercato, cha parlato del rinnovo col Milan di Maignan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, il giornalista e noto esperto di mercato Daniele Longo ha voluto parlare del possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan, in scadenza a giugno 2026. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Longo

Maignan è vicino al rinnovo? "Ne avevo parlato con voi proprio qualche settimana fa, dicendo che comunque un tentativo Tare lo avrebbe fatto. Questo tentativo non era disperato, ma nasceva da una convinzione dovuta al fatto che Allegri e Filippi hanno fatto un lavoro straordinario con lui. Maignan poi, a differenza di Donnarumma, facendo un esempio recente di un altro portiere, ascolta sì il suo procuratore, ma alla fine decide lui.

Nel senso che comunque non si fa prevalicare dalle idee degli agenti. Quindi la condizione di Filippi, la condizione che comunque Maignan è capitano, la condizione di un progetto con basi solide, magari anche più simile alle sue idee, visto che è uno concreto, hanno portato il giocatore ha fare una scelta che, aspettiamo essere definitiva perché poi le firme sui contratti sono sempre un conto diverso, sarebbe una scelta di vita. Andrebbe a firmare un contratto fino al 2031, quindi molto lungo, chiuderebbe probabilmente la sua carriera al Milan, con un ingaggio che a me risulta di 5,5 milioni di base fissa più 500 mila euro per la qualificazione in Champions League e arriverebbe a 7 milioni in caso di vittoria del campionato. Quindi un contratto sostanzioso e ambizioso".

