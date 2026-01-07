“È stata una cosa pesante. Quando escono scoop e gossip c’è sempre chi li racconta, ma non sai mai se è romanzato, amplificato… Quindi le persone sanno questa versione, non la versione di chi c’era veramente in quel momento. Quando hai tanti soldi sei sempre circondato da questo genere di situazioni in cui cercano sempre di metterti in difficoltà. Quando è successo questo fatto, di questa cosa, è stato pesante. Ma i problemi c’erano già prima in campo, con la squadra… C’erano problemi… Non c’era più un clima sereno, non vedevo più la sua serenità a casa. Non lo vedevo più contento, lo vedevo triste. Vedevo che qualcosa era cambiato, non vedevo più quel Theo. È difficile quando vedi il tuo compagno che non vive più le cose come prima, che non scherza più, che non è più quella persona… Pesava. Ma ci sta, ci sono dei momenti sì e dei momenti no. Poi succede questa cosa qua ed esce questa cosa qua e diventa pesante. E ovviamente ti devi difendere. In un primo momento devi capire come difenderti. Devi decidere da che parte stare, io sono comunque la compagna… Io so come sono andate le cose, so la verità, non ho bisogno di sapere altro. Certo che ho avuto fiducia in lui. Ho saputo subito la verità, poi le persone possono credere a quello che vogliono. Io difendo la mia famiglia e lo farò sempre, a maggior ragione se so la verità. Ho preso le mie parti e ho detto che questa cosa poteva essere pesante, quindi bisognava risolverla con la testa. Gli ho detto che volevano una sua reazione, perché sanno che è una persona che se toccata in determinati punti allora avranno una reazione. È quello che volevano e lui non doveva darglielo. Mi ha ascoltato. Penso che alla fine siamo stati superiori a quello che è successo. Poi sono uscite tante cose che hanno ribaltato la situazione. Alla fine non c’è bisogno di dire niente, poi le cose vengono fuori. La storia poi è finita in tutt’altro modo. Le persone possono credere a quello che vogliono”.