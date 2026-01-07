Non prende gol, è molto attento a concedere meno tiri possibili agli avversari. E' ancora fragile sui calci piazzati, è una cosa che non è ancora riuscito a mettere a posto. Segna spesso con il primo tiro in porta, è successo dodici volte finora. Questo vuol dire che la squadra quando crea l'occasione la crea grande. E poi ha grandi risolutori davanti perchè Leao si sta dimostrando questo adesso".