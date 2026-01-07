Pianeta Milan
Con un video pubblicato sul proprio profilo di TikTok, Fabio Caressa ha parlare del Milan di Massimiliano Allegri: com'è la squadra rossonera? Quali sono i punti deboli? Ne ha parlato lui.
Alessia Scataglini

Con un video pubblicato sul proprio profilo di TikTok, Fabio Caressa, giornalista e telecronista sportivo, ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri. Caressa ha voluto analizzare la squadra rossonera, rivelando quali sono i punti di forza e dove ancora, invece, è debole. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Milan di Allegri si sa piegare, si fa concavo e convesso. E voglio fare i complimenti a Hernanes che in questi giorni ha parlato della capacità del Milan di curvarsi a seconda delle necessità. E' un Milan che si adatta molto e si modella anche in base alle caratteristiche dell'avversario.

Non prende gol, è molto attento a concedere meno tiri possibili agli avversari. E' ancora fragile sui calci piazzati, è una cosa che non è ancora riuscito a mettere a posto. Segna spesso con il primo tiro in porta, è successo dodici volte finora. Questo vuol dire che la squadra quando crea l'occasione la crea grande. E poi ha grandi risolutori davanti perchè Leao si sta dimostrando questo adesso".

