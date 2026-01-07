Pianeta Milan
Franco Ordine, noto giornalista sportivo, è stato intervistato dai microfoni di TeleVomero: le parole sul Milan e tanto altro ancora, tra cui uno scambio tra rossoneri e partenopei...
Franco Ordine, noto giornalista sportivo, è stato intervistato dai microfoni di TeleVomero, alla quale ha parlato di un tema molto importante in Serie A: La lotta scudetto. Il giornalista ha analizzato la situazione del Napoli, ovviamente, per poi rivelare un possibile scambio di giocatori con il Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole :

"Più di qualcuno aveva pensato che si fosse esaurita la bolla di Conte con lo scudetto, specialmente dopo la sconfitta di Bologna. Ma quella è la data del Natale napoletano e in presenza di una sequenza di infortuni straordinari, lui ha rimesso in piedi una squadra cambiando i protagonisti e adottandone alcuni. Qualche scienziato avrebbe mai immaginato di un McTominay centrocampista, c’era qualcuno che lo pensava. Conte non migliora i giocatori già fatti e quindi Beukema va in crisi, lui porta dietro Di Lorenzo che secondo gli altri non può fare questo ruolo. Scudetto? Inutile concentrarsi sul Milan, pensate solo all’Inter. Adesso comincia un altro campionato.“Chi fa il nostro lavoro non deve indossare maglie da calcio, secondo me è sbagliato. Raspadori? Lui vuole giocare e bisogna vedere quindi la situazione di Lucca e Hojlund.

Sullo scambio col Milan: Lucca? Posso dire che adesso il giocatore è stato proposto al Milan in prestito, nello specifico si è parlato dello scambio di prestiti tra Lucca e Loftus Cheek, questo prima dell’affare Fullkfrug”.

Juve?: Spalletti ha già messo timbro su questa squadra, se la Juve riuscisse ad azzeccare qualcosa sul mercato si dovrebbe fare attenzione sul mercato”.

Scudetto? :Conte è capace a cambiare la disposizione in campo in base a chi è a disposizione, questo tipo di capacità è utile soprattutto nei momenti di grande difficoltà. A gennaio le 4 che fanno la Champions avranno maggiori difficoltà ma va detto che il Milan avrà lo stesso calendario di queste. La squadra giocherà due volte giovedi e domenica e sarà importante”.

