Sullo scambio col Milan: Lucca? Posso dire che adesso il giocatore è stato proposto al Milan in prestito, nello specifico si è parlato dello scambio di prestiti tra Lucca e Loftus Cheek, questo prima dell’affare Fullkfrug”.
Juve?: Spalletti ha già messo timbro su questa squadra, se la Juve riuscisse ad azzeccare qualcosa sul mercato si dovrebbe fare attenzione sul mercato”.
Scudetto? :Conte è capace a cambiare la disposizione in campo in base a chi è a disposizione, questo tipo di capacità è utile soprattutto nei momenti di grande difficoltà. A gennaio le 4 che fanno la Champions avranno maggiori difficoltà ma va detto che il Milan avrà lo stesso calendario di queste. La squadra giocherà due volte giovedi e domenica e sarà importante”.
