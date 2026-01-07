Milan, parla Ordine

"Più di qualcuno aveva pensato che si fosse esaurita la bolla di Conte con lo scudetto, specialmente dopo la sconfitta di Bologna. Ma quella è la data del Natale napoletano e in presenza di una sequenza di infortuni straordinari, lui ha rimesso in piedi una squadra cambiando i protagonisti e adottandone alcuni. Qualche scienziato avrebbe mai immaginato di un McTominay centrocampista, c’era qualcuno che lo pensava. Conte non migliora i giocatori già fatti e quindi Beukema va in crisi, lui porta dietro Di Lorenzo che secondo gli altri non può fare questo ruolo. Scudetto? Inutile concentrarsi sul Milan, pensate solo all’Inter. Adesso comincia un altro campionato.“Chi fa il nostro lavoro non deve indossare maglie da calcio, secondo me è sbagliato. Raspadori? Lui vuole giocare e bisogna vedere quindi la situazione di Lucca e Hojlund.