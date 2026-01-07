Con il girone di andata ormai al termine, la Serie A si trova a metà del percorso, tra 19 giornate scopriamo chi sarà il vincitore del titolo di Campione d'Italia. Classifica alla mano, sono ben 3 le squadre a pochi punti di distanza: l'Inter comanda con 39 punti, a seguire il Milan con 38 e il Napoli con 37. A parlare della lotta scudetto è stato il giornalista Franco Piantanida ai microfoni di TMW, che si è focalizzato anche sugli uomini d'oro delle varie big di Serie A. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.
"Il Milan lo punto da inizio stagione. Ha fatto tanti punti decisivi con Leao e Pulisic, il napoli ha Hojlund, Neres, McTominay e Lukaku ora, l'Inter la vedo indietro perché deve ritrovare la decisività di Thuram, perché Lautaro va a grande ritmo, i centrocampisti stanno fornendo meno gol di prima. Se non recuperi Thuram potrebbe essere un problema più avanti, perché dovresti affidarti a Bonny ed Esposito".
