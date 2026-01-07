Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Longo su Fullkrug: “Un acquisto intelligente, soprattutto per le tempistiche”

INTERVISTE

Longo su Fullkrug: “Un acquisto intelligente, soprattutto per le tempistiche”

Longo su Fullkrug: “Un acquisto intelligente, soprattutto per le tempistiche” - immagine 1
Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, Daniele Longo, esperto di mercato, ci ha parlato delle mosse del Milan: le parole su Fullkrug
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, il giornalista e noto esperto di mercato Daniele Longo ha voluto parlare del nuovo e primo acquisto del Milan della sessione invernale di calciomercato: Niclas Fullkurg, arrivato in prestito semestrale dal West Ham. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Fullkrug

—  

Cosa ne pensi di Fullkrug? "Un acquisto intelligente, soprattutto per le tempistiche. Abbiamo sempre criticato il Milan per il suo essere un po' bradipo sul mercato, lento e compassato. In realtà portare Fullkrug a Milanello prima dell'apertura del mercato penso sia una mossa lungimirante. È già stato utilissimo a Cagliari, perché ha caratteristiche diverse. Non è l'attaccante che ti fa accapponare la pelle, che ti fa sognare 30 gol a stagione, ma è un giocatore estremamente utile.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA Longo: “Mercato Milan, vi svelo i due nomi chiesti da Allegri"

Arriva in prestito, quindi se dovesse andare male comunque non lo riscatterai e se dovesse andare bene ti porti un giocatore che, secondo me, per quanto visto non al West Ham, ma al Werder Brema e al Dortmund, è un attaccante che si è guadagnato la nazionale tedesca da titolare. Quindi non è sicuramente l'ultimo degli arrivati"

Leggi anche
Parla Ordine: “Lucca? E’ stato proposto al Milan in prestito ma…”
Scudetto, Piantanida: “Il Milan lo punto da inizio stagione. L’Inter la vedo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA