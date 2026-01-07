Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, il giornalista e noto esperto di mercato Daniele Longo ha voluto parlare del nuovo e primo acquisto del Milan della sessione invernale di calciomercato: Niclas Fullkurg , arrivato in prestito semestrale dal West Ham. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Fullkrug

Cosa ne pensi di Fullkrug? "Un acquisto intelligente, soprattutto per le tempistiche. Abbiamo sempre criticato il Milan per il suo essere un po' bradipo sul mercato, lento e compassato. In realtà portare Fullkrug a Milanello prima dell'apertura del mercato penso sia una mossa lungimirante. È già stato utilissimo a Cagliari, perché ha caratteristiche diverse. Non è l'attaccante che ti fa accapponare la pelle, che ti fa sognare 30 gol a stagione, ma è un giocatore estremamente utile.