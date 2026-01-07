In Serie A è arrivata l'ora del turno infrasettimanale. A parlare dei temi principali delle varie squadre del nostro campionato è stato il giornalista e telecronista Stefano Borghi che, tra le altre, ha speso alcune parole anche sul match di domani sera tra Milan e Genoa, in programma a San Siro alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole:
ULTIME MILAN NEWS
Borghi: “Il Milan di Allegri deve continuare sulla falsariga delle ultime due partite”
Milan, le parole di Borghi—
LEGGI ANCHE: Verso Milan-Genoa, probabili formazioni: torna Gabbia in difesa. Davanti tutto affidato a loro
Il commento di Stefano Borghi su cosa si aspetta dai rossoneri giovedì sera: "Il Milan, così come il Napoli, deve continuare sulla falsariga delle ultime due partite di campionato: con pazienza, con estrema solidità e poi con il cinismo per colpire nei momenti determinanti. È stato così contro l’Hellas, anche a costo di apparire opachi nel primo tempo, e la stessa cosa col Cagliari. Credo che il piano sarà più o meno lo stesso: il Milan deve dimostrare di aver ritrovato quella focalizzazione che gli ha permesso di fare questo straordinario cammino con sedici partite di campionato senza sconfitte"
© RIPRODUZIONE RISERVATA