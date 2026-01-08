Pianeta Milan
Jashari e Ricci cercano minuti importanti: per il Milan e Allegri possono essere decisivi

Milan, Ricci e Jashari potrebbero presto essere chiamati in causa da Massimiliano Allegri anche come titolari. Il mese di gennaio pesa. Ecco l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Jashari e Ricci continuano a non trovare molto spazio dal primo minuto. A centrocampo le scelte di Allegri sono ormai chiare: Fofana, Modric e Rabiot come titolari e Loftus-Cheek come prima alternativa ai titolari. L'x centrocampista del Torino rientra comunque spesso nei cambi che l'allenatore rossonero fa nei secondi tempi delle partite. Ricci infatti è molto importante per mantenere alto il ritmo, la corsa e il pressing della mediana rossonera quando chi gioca dal primo minuto arriva stanco a fine partita. Discorso diverso per quanto riguarda Jashari.

Milan, Jashari e Ricci possono essere fondamentali

Il centrocampista ex Bruges non ha ancora trovato molto spazio con il Milan di Massimiliano Allegri, salvo qualche presenza di pochi minuti in Serie A e in Coppa Italia. Insieme a Nkunku, lo svizzero è stato l'investimento più grande del mercato del Milan durante la scorsa estate, ma la frattura alla gamba di fine agosto non ha aiutato l'ambientamento del giocatore con la maglia del Milan.

Sia Jashari che Ricci ora saranno decisamente fondamentali. Da questa sera contro il Genoa parte un tour de force importante per il Diavolo: si gioca oggi, appunto, poi domenica alle 15 contro la Fiorentina, giovedì prossimo contro il Como e domenica 18 contro il Lecce. La sfida del 25 contro la Roma chiuderà il mese impegnatissimo dei rossoneri. Normale che alcuni giocatori potrebbero riposare, come ad esempio Modric. Per questo avere cambi di qualità come Jashari e Ricci sarà fondamentale per Allegri, specialmente in un reparto in cui il Diavolo ha davvero alternative importanti. I due sono il futuro del centrocampo del Milan e dovranno sfruttare al massimo le opportunità che avranno quest'anno per fare esperienza e crescere al meglio.

