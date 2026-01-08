Sia Jashari che Ricci ora saranno decisamente fondamentali. Da questa sera contro il Genoa parte un tour de force importante per il Diavolo: si gioca oggi, appunto, poi domenica alle 15 contro la Fiorentina, giovedì prossimo contro il Como e domenica 18 contro il Lecce. La sfida del 25 contro la Roma chiuderà il mese impegnatissimo dei rossoneri. Normale che alcuni giocatori potrebbero riposare, come ad esempio Modric. Per questo avere cambi di qualità come Jashari e Ricci sarà fondamentale per Allegri, specialmente in un reparto in cui il Diavolo ha davvero alternative importanti. I due sono il futuro del centrocampo del Milan e dovranno sfruttare al massimo le opportunità che avranno quest'anno per fare esperienza e crescere al meglio.