Mario Balotelli è sempre stato un calciatore che ha girato davvero molte squadre. All'età di 35 anni, però, l'ex bomber del Milan, che ha vestito la casacca rossonera dal 2013-14 e poi 2015-2016, ha deciso di prendersi il rettangolo verde, iniziando una nuova avventura.
Ex Milan, Balotelli riparte
L'ex attaccante del Milan e della Nazionale italiana ha appena firmato un contratto con l’Al Ittifaq, Club di Dubai: due anni e mezzo per 'Super Mario'. Al momento però, manca ancora l'ufficialità da arte della società stessa, guidata da Pietro Laterza, italiano, dato che il calciomercato abbai apre il 12 di gennaio. Balotelli, però, non scende in campo dai tempi della tormentata avventura con il Genoa, ultima squadra in cui ha giocato in Serie A prima di svincolarsi il 1 luglio 2025.