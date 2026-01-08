Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli , è stato ospite l'ex terzino del Milan e della Nazionale Italiana Alessandro Florenzi. Tra i vari temi discussi, l'ex giallorosso ha voluto parlare della sua esperienza passata al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole sul rapporto avuto con Zlatan Ibrahimovic:

Che Milan hai trovato con Pioli ? "Era il Milan di Zlatan, insieme a lui c'era Giroud. Ibra fa proprio la differenza, ti alza il livello in tutti i settori: mentale, fisico, tecnico, se sbagliavi un passaggio eri finito. Ti racconto questa cosa, io penso di aver conquistato Zlatan perchè a lui piace tanto entrare in competizione, lui vive in competizione. Quindi mi fa un assist di tacco in allenamento e mi guarda. Io gli faccio 'Che guardi', lui dice 'Non ha in visto che assist ti ho fatto' e io risposi 'eh, io questi li ricevo tutti i giorni'. Da li è iniziata la sfida che poi si concluse con 'Però con Zlatan hai vinto scudetto', quindi alla fine ce l'ha avuta vinta lui.