Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c’è quando gioca titolare? Ecco i numeri

ULTIME MILAN NEWS

Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c’è quando gioca titolare? Ecco i numeri

Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c'è quando gioca titolare? Ecco i numeri
Milan, De Winter è migliorato molto nell'arco della stagione diventando uno dei titolari della difesa rossonera. I numeri parlano. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, De Winter è arrivato in estate al posto di Thiaw. Il Diavolo ha infatti ceduto il tedesco al Newcastle per circa 40 milioni di euro e preso dal Genoa il belga, per circa una ventina di milioni di euro. La partenza di De Winter non è stata delle migliori: l'ex Grifone ha iniziato la stagione come prima alternativa in difesa del trio di titolarissimi (Tomori, Gabbia e Pavlovic). Con il tempo però il belga ha iniziato a carburare, migliorando sensibilmente le prestazioni in campo. Con queste sono aumentati anche i minuti in campo: ha giocato 15 partite in Serie A in questa stagione, di cui 10 dal primo minuto.

Milan, De Winter: cambio di passo

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri difensivi del Milan sia quando De Winter non è partito da titolare, sia quando l'ex Genoa è stato inserito subito in campo. Ecco i dati grazie a 'Opta' e 'SofaScore'.

LEGGI ANCHE

Sono 13 le partite giocate dal Milan in Serie A in stagione senza De Winter titolare, 10 con l'ex Genoa in campo dal primo minuto. 8 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta contro le 6 vittorie e i 4 pareggi con De Winter in campo. I numeri sono molto particolari: con De Winter dal primo minuto aumentano i tiri in porta subiti (3.23 contro 3.80), ma ci sono anche numeri positivi. I gol subiti sono 7 invece che dieci e la media punti è leggermente superiore (2.20 contro 2.15).

LEGGI ANCHE: Nkunku in netta crescita col Milan. Il francese può ancora migliorare: lo dicono i numeri

Dopo la brutta prestazione contro Hojlund in Supercoppa, De Winter ha cambiato nettamente passo e giocando come braccetto di destra o di sinistra sta dimostrando di essere già pronto per il Milan. Tanto è vero che Allegri si fida sempre più di lui: prima al posto di Pavlovic, poi al posto di Tomori, De Winter sta giocando da titolare con molta continuità. Le qualità ci sono, sia in marcatura che in costruzione. Vista l'età (classe 2002), De Winter può ancora crescere molto con Massimiliano Allegri.

Leggi anche
Milan, Shevchenko rivela alcuni retroscena. Saelemaekers recupera per il Pisa? E sul rinnovo di...
Nkunku in netta crescita col Milan. Il francese può ancora migliorare: lo dicono i numeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA