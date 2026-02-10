Milan, De Winter è arrivato in estate al posto di Thiaw. Il Diavolo ha infatti ceduto il tedesco al Newcastle per circa 40 milioni di euro e preso dal Genoa il belga, per circa una ventina di milioni di euro. La partenza di De Winter non è stata delle migliori: l'ex Grifone ha iniziato la stagione come prima alternativa in difesa del trio di titolarissimi (Tomori, Gabbia e Pavlovic). Con il tempo però il belga ha iniziato a carburare, migliorando sensibilmente le prestazioni in campo. Con queste sono aumentati anche i minuti in campo: ha giocato 15 partite in Serie A in questa stagione, di cui 10 dal primo minuto.