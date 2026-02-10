Pianeta Milan
Milan, Nkunku è l'attaccante rossonero più in forma dall'inizio del 2026. Il francese è in netta crescita, ma può ancora migliorare. Lo dicono i numeri. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Nkunku è stato al centro del mercato di gennaio, soprattutto nella prima parte. Il Diavolo infatti ha deciso di prendere in prestito con diritto di riscatto Fullkrug dal West Ham. Come conseguenza sono arrivate tantissime notizie sull'interesse del Fenerbahce sul francese ex Chelsea. Solo voci alla fine, visto che Nkunku è rimasto al Milan. "Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di ‘aprire’ ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan", queste le chiare parole del francese questa mattina a 'La Gazzetta dello Sport'. Nkunku ha cambiato marcia proprio a fine anno, segnando con continuità.

Milan, Nkunku: i numeri offensivi

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri offensivi di Nkunku in maglia rossonera grazie all'aiuto di 'Opta' e 'SofaScore'.

17 partite (di cui 9 da titolare). 5 gol e due assist. Meno di un passaggio chiave a partite, mentre è di 1.18 i tiri di media (numeri molto bassi). Così come i dribbling tentati, che sono al di sotto dell'uno di media. Nkunku resta molto preciso sui passaggi, mentre i duelli vinti si assestano al 49%. Come possiamo vedere dalla heatmap, Nkunku gioca spesso al centro con il Milan, come prima punta.

LEGGI ANCHE: Vlahovic, Gabriel Jesus o Kean? Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a Mateta ...>>>

Nkunku è arrivato in estate non al meglio dal punto di vista fisico. Ora dopo mesi di duro lavoro a Milanello è al massimo e anche i risultati sul campo lo fanno vedere. Oltre i gol segnati, il francese si muove meglio, è più al centro del gioco e al momento (visti i problemi fisici di Pulisic e Leao) è l'attaccante più in forma del Milan. Guardando i numeri però Nkunku può decisamente migliorare. Come? Aumentando la quantità di tiri e dribbling tentati a partita. Per un giocatore del genere sono troppo, troppo pochi. Ora che Nkunku è al massimo ci aspettiamo un cambio di passo anche sulla sua capacità offensiva.

