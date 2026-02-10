Milan, Nkunku è stato al centro del mercato di gennaio, soprattutto nella prima parte. Il Diavolo infatti ha deciso di prendere in prestito con diritto di riscatto Fullkrug dal West Ham. Come conseguenza sono arrivate tantissime notizie sull'interesse del Fenerbahce sul francese ex Chelsea. Solo voci alla fine, visto che Nkunku è rimasto al Milan. "Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di ‘aprire’ ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan", queste le chiare parole del francese questa mattina a 'La Gazzetta dello Sport'. Nkunku ha cambiato marcia proprio a fine anno, segnando con continuità.