17 partite (di cui 9 da titolare). 5 gol e due assist. Meno di un passaggio chiave a partite, mentre è di 1.18 i tiri di media (numeri molto bassi). Così come i dribbling tentati, che sono al di sotto dell'uno di media. Nkunku resta molto preciso sui passaggi, mentre i duelli vinti si assestano al 49%. Come possiamo vedere dalla heatmap, Nkunku gioca spesso al centro con il Milan, come prima punta.
LEGGI ANCHE: Vlahovic, Gabriel Jesus o Kean? Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a Mateta ...>>>
Nkunku è arrivato in estate non al meglio dal punto di vista fisico. Ora dopo mesi di duro lavoro a Milanello è al massimo e anche i risultati sul campo lo fanno vedere. Oltre i gol segnati, il francese si muove meglio, è più al centro del gioco e al momento (visti i problemi fisici di Pulisic e Leao) è l'attaccante più in forma del Milan. Guardando i numeri però Nkunku può decisamente migliorare. Come? Aumentando la quantità di tiri e dribbling tentati a partita. Per un giocatore del genere sono troppo, troppo pochi. Ora che Nkunku è al massimo ci aspettiamo un cambio di passo anche sulla sua capacità offensiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA