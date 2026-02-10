Pianeta Milan
Milan, Pellegatti: “I problemi di Pulisic potrebbero essere legati al rinnovo, era successo anche con Maignan”

Milan Pellegatti: 'Rinnovo di Pulisic in stallo, cosa aspettano a chiudere?'
Nel video pubblicato sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del rinnovo di Christian Pulisic e di come stia condizionando il rendimento dello statunitense
Il futuro di Christian Pulisic al Milan è tutt'altro che certo. Come riportato da Marco Conterio, ci sarebbe uno stallo per il rinnovo dello statunitense. Dopo aver raggiunto un'intesa negli scorsi mesi, non è mai arrivata una proposta ufficiale da parte del club. Il contratto dell'americano non è in scadenza (valido fino al 2027 + opzione fino al 2028), ma secondo Carlo Pellegatti questa situazione starebbe creando delle frizioni tra le due parti. Vediamo le parole rilasciate sul suo canale YouTube.

Milan, Pellegatti sul rinnovo di Pulisic

"Il rinnovo di Pulisic è in stallo. Questa cosa è incredibile, se ci sono stati degli incontri bisognava chiudere. Il giocatore non sta bene, non sta attraversando il suo miglior momento, magari qualche panchina gli ha creato qualche turbamento. Allegri non lo vede al massimo e non lo mette, lui non parte da titolare e non dà il massimo. È un cane che si morde la coda".

"Non escludo che una certa sofferenza sotto porta e certi problemi fisici possano essere figli di questo rinnovo. Successe anche l'anno scorso con Maignan. In entrambi i casi se ne è parlato per mesi, e allora perché non chiudiamo? I soldi non mancano, il Milan potrebbe incassare 70 milioni solo dai giocatori in prestito, più la Champions League e il fatturato".

