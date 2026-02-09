Dopo la firma di Mike Maignan , la dirigenza del Milan deve ancora trovare l'accordo con altri giocatori molto importanti per il presente e il futuro del club. Si parla infatti di una trattativa per tanti calciatori rossonero: Tomori, Bartesaghi, Loftus-Cheek sono alcuni esempi. Tra i possibili rinnovi futuri del Milan c'è anche quello di Pulisic ( che sta recuperando dalla borsite ). Il giornalista Marco Conterio ha postato sul social X le ultime novità proprio sul rinnovo dell'attaccante rossonero. Ecco i dettagli.

"Stallo sul rinnovo di Christian Pulisic col Milan. Dopo l'intesa degli scorsi mesi, non è mai arrivata all'americano la proposta formale dei rossoneri". Conterio aggiunge: "Pulisic ha dato totale priorità al Milan ma si stanno informando le big inglesi come Arsenal e Liverpool". Al momento restano semplici indiscrezioni e voci di mercato. Ricordiamo che il contratto di Pulisic con il club rossonero non è in scadenza (il Diavolo ha un'opzione fino al 2028).