Si avvicina il ritorno in campo del Milan: dopo un weekend non giocato (partita rinviata con il Como per le Olimpiadi di Milano-Cortina), il Diavolo giocherà questa venerdì sera contro il Pisa, poi il martedì il recupero della sfida contro il Como. Importanti questi giorni per capire chi sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e se alcuni giocatori non al meglio recupereranno.
Infortuni Milan, Massimiliano Allegri spera di recuperare tutti (tranne Gimenez) per il Pisa: ecco le ultime novità su Pulisic e Saelemaekers riportate da Sky
Come riportato da Sky, doppia seduta di allenamento per il Milan oggi a Milanello. Rafael Leao è da ieri in gruppo e non ci dovrebbero essere problemi verso il Pisa. Pulisic non è ancora rientrato in gruppo, ma starebbe meglio. Ricordiamo che l'attaccante ha saltato la trasferta di Bologna per una borsite. Alexis Saelemaekers avrebbe lasciato poco fa Milanello per andare a sottoporsi a dei controlli ulteriori per verificare a che punto è il suo recupero all'infortunio all'adduttore. Vedremo se il belga e l'esterno statunitense ci saranno per Pisa-Milan o per Milan-Como.
