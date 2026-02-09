Come riportato da Sky, doppia seduta di allenamento per il Milan oggi a Milanello. Rafael Leao è da ieri in gruppo e non ci dovrebbero essere problemi verso il Pisa. Pulisic non è ancora rientrato in gruppo, ma starebbe meglio. Ricordiamo che l'attaccante ha saltato la trasferta di Bologna per una borsite. Alexis Saelemaekers avrebbe lasciato poco fa Milanello per andare a sottoporsi a dei controlli ulteriori per verificare a che punto è il suo recupero all'infortunio all'adduttore. Vedremo se il belga e l'esterno statunitense ci saranno per Pisa-Milan o per Milan-Como.