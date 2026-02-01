Verso Bologna-Milan: Saelemaekers non ce la fa, Athekame in dubbio

La partita di martedì sera non sarà semplice per tanti motivi. Uno di questi sono le tante assenze con cui ha a che fare Massimiliano Allegri. Le ultime vengono direttamente da Milanello, dall'inviato di Sky SportPeppe Di Stefano. Secondo il giornalista, Christian Pulisic va verso la panchina a causa di una borsite che non gli permette di essere al 100%. Per il tecnico problemi anche sulla fascia destra. Alexis Saelemaekers va verso il forfait per il problema muscolare all'adduttore. Ma non è finita qua. Secondo Peppe Di Stefano, anche Zachary Athekame, il sostituto del belga sulla corsia destra, non è al meglio per la trasferta di Bologna. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime. Quindi, Massimiliano Allegri rischia di non aver nessun esterno di ruolo per la delicata gara con il Bologna.