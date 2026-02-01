Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan infortuni Bologna-Milan, problemi sulla fascia destra per Allegri: out Saelemaekers e in dubbio Athekame

INFORTUNI

Bologna-Milan, problemi sulla fascia destra per Allegri: out Saelemaekers e in dubbio Athekame

Verso Bologna-Milan: Saelemaekers non ce la fa, Athekame in dubbio
L'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano rivela importanti novità in vista di Bologna-Milan. Diversi problemi per Allegri: Pulisic, Saelemaekers e Athekame. Ecco le ultime
Nelle ultime ore, il Milan è al centro del mercato per diversi motivi. Andando in ordine cronologico, in mattinata le visite mediche di Cissé e Idrissi alla clinica 'La Madonnina', poi la trattativa per Axel Disasi saltata del tutto e per concludere le importanti novità legate all'arrivo a gennaio di Jean-Philippe Mateta.

Situazione infortuni per Bologna-Milan

Nonostante la frenesia che porta con sé il mercato, in chiusura domani alle ore 20:00, il Milan ha la testa sul campionato e sulla prossima gara col Bologna di Vincenzo Italiano, fondamentale per continuare a coltivare i sogni Scudetto e per rimanere saldo al suo posto nella corsa alla Champions League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, fiducia in netta crescita per Mateta: accettata l’offerta del Palace per Strand Larsen

La partita di martedì sera non sarà semplice per tanti motivi. Uno di questi sono le tante assenze con cui ha a che fare Massimiliano Allegri. Le ultime vengono direttamente da Milanello, dall'inviato di Sky SportPeppe Di Stefano. Secondo il giornalista, Christian Pulisic va verso la panchina a causa di una borsite che non gli permette di essere al 100%. Per il tecnico problemi anche sulla fascia destra. Alexis Saelemaekers va verso il forfait per il problema muscolare all'adduttore. Ma non è finita qua. Secondo Peppe Di Stefano, anche Zachary Athekame, il sostituto del belga sulla corsia destra, non è al meglio per la trasferta di Bologna. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime. Quindi, Massimiliano Allegri rischia di non aver nessun esterno di ruolo per la delicata gara con il Bologna.

