La stagione di Francesco Camarda si è fermato per un problema serio alla spalla destra. Tanto è vero che nelle ultime settimane si è parlato anche di un ritorno dell'attaccante al Milan per seguire al meglio il suo percorso di cure e riabilitazione in vista della fine della stagione. Il talento, invece, resta al Lecce, anche se la terapia iniziale non ha funzionato. Camarda si è infatti operato oggi alla spalla. Il giocatore potrebbe tornare in campo per le ultime partite della stagione. La redazione di Pianeta Milan augura a Francesco Camarda il meglio in vista del suo recupero. Ecco il comunicato ufficiale del Lecce.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan infortuni Ufficiale, Camarda operato alla spalla destra. Ecco il comunicato del Lecce
ULTIME MILAN NEWS
Ufficiale, Camarda operato alla spalla destra. Ecco il comunicato del Lecce
L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra
LEGGI ANCHE: Milan, Aké può essere il tuo Akanji: perfetto per Allegri. Caratteristiche e quanto guadagna>>>
(fonte sito del Lecce) - L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coadiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA