Ufficiale, Camarda operato alla spalla destra. Ecco il comunicato del Lecce

La stagione di Francesco Camarda si è fermato per un problema serio alla spalla destra. Tanto è vero che nelle ultime settimane si è parlato anche di un ritorno dell'attaccante al Milan per seguire al meglio il suo percorso di cure e riabilitazione in vista della fine della stagione. Il talento, invece, resta al Lecce, anche se la terapia iniziale non ha funzionato. Camarda si è infatti operato oggi alla spalla. Il giocatore potrebbe tornare in campo per le ultime partite della stagione. La redazione di Pianeta Milan augura a Francesco Camarda il meglio in vista del suo recupero. Ecco il comunicato ufficiale del Lecce.