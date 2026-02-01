PIANETAMILAN i nostri video Milan, Cissè e Idrissi in clinica per le visite mediche | PM News
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, Cissè e Idrissi in clinica per le visite mediche | PM News
00:15
Alphadjo Cissè e Idrissi, colpi di calciomercato del Milan, sono arrivati alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche con i rossoneri
Alphadjo Cissè, attaccante italiano classe 2006 che il Milan, in questo calciomercato invernale, ha prelevato dal Verona per 8 milioni più bonus, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il momento dell'arrivo di Cissè nella struttura medica convenzionata con il Diavolo. Presente in struttura anche Idrissi, giovane in arrivo dal Chelsea.