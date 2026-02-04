Milan, infortunio di Bartesaghi: come sta e quali sono i tempi di recupero

La serata quasi perfetta del Dall'Ara era rischiava di essere rovinata dall' infortunio di Bartesaghi . L'esterno rossonero è uscito dal campo dolorante toccandosi la coscia sinistra nel finale di partita. Allarme rientrato: come confermato da Allegri nel post partita si è trattato soltanto di crampi , sono escluse lesioni muscolari. Bartesaghi sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Pisa , in programma venerdì 13 febbraio.

Bartesaghi è una delle sorprese più piacevoli di questa prima parte di campionato. Il terzino classe 2005 ha scalato le gerarchie ed è diventato un titolare inamovibile nel 3-5-2 di Allegri. In stagione ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni, di cui 18 in Serie A. La doppietta contro il Sassuolo è già storia: a 19 anni e 350 giorni è diventato il più giovane difensore del Milan a segnare due gol nella stessa partita di Serie A. Non solo, Bartesaghi è stato il più giovane difensore italiano a segnare nel massimo campionato dai tempi di Paolo Maldini.