Con Fofana titolare il Milan ha vinto 11 partite, persa una e pareggiate 5. Senza sono 3 vittorie e 3 sconfitte. Con il francese in panchina la squadra ha segnato di più di media, ma gli altri numeri sono tutti più bassi. Con Fofana titolare salgono i punti medi conquistati (2,24) e i gol subiti a partita scendono a 0,65. E' innegabile che l'impatto di Fofana sia molto importante per gli equilibri del Milan in questa stagione. Il francese ha anche la fortuna di giocare con al suo fianco due giocatori eccezionali ovvero Modric e Rabiot, che sicuramente agevolano il lavoro di tutta la squadra.