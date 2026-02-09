Pianeta Milan
Con Fofana è un altro Milan. C’è una narrativa che forse va cambiata. E i numeri …

Fofana spesso criticato, ma senza di lui il Milan cambia faccia: ecco i numeri
Milan, Fofana è spesso criticato da tanti tifosi rossoneri, ma per il Diavolo di Massimiliano Allegri resta una pedina cruciale. I numeri e la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, tra i più criticati di questa stagione c'è sempre Fofana. Il centrocampista rossonero è finito spesso nell'occhio del ciclone a causa soprattutto dei suoi errori vicino alla porta. Il francese, va detto, ha mancato diverse occasioni importanti in stagione (la più clamorosa quella in Milan-Genoa), ma va sottolineata anche l'importanza che ha per il Milan. Proprio dopo quell'errore contro il Grifone, Allegri ha cercato di gestire Fofana per poi rimetterlo tra i titolari contro il Bologna. Nell'ultima partita giocata in campionato, l'ex Monaco è stato decisamente tra i migliori in campo. Il centrocampo con Rabiot e Modric al momento è il più completo a disposizione di Allegri.

Milan, Fofana è essenziale: parlano i numeri

Questo perché Fofana garantisce corsa e recupero palla, anche in fase offensiva. Forse è la narrativa che va cambiata: dal francese non ci si deve aspettare gol e pericolosità in avanti, ma quanto fatto a Bologna. Pressing, ferocia, corsa e voglia: questo deve dare al Milan il centrocampista rossonero. Nonostante le tante critiche, i numeri spesso riassumono la verità. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i dati del Diavolo in stagione con e senza Fofana. Ecco i dati da 'Opta' e 'Sofascore'.

Con Fofana titolare il Milan ha vinto 11 partite, persa una e pareggiate 5. Senza sono 3 vittorie e 3 sconfitte. Con il francese in panchina la squadra ha segnato di più di media, ma gli altri numeri sono tutti più bassi. Con Fofana titolare salgono i punti medi conquistati (2,24) e i gol subiti a partita scendono a 0,65. E' innegabile che l'impatto di Fofana sia molto importante per gli equilibri del Milan in questa stagione. Il francese ha anche la fortuna di giocare con al suo fianco due giocatori eccezionali ovvero Modric e Rabiot, che sicuramente agevolano il lavoro di tutta la squadra.

