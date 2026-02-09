Se il Milan non si è poi mosso molto in inverno, la dirigenza rossonera si è invece mossa moltissimo in estate, tra nuovi arrivi e tante partenze. Il club, infatti, decise di cambiare molto dopo una stagione del tutto deludente sia a livello di prestazioni che di risultati. La rosa è stata anche accorciata visto che il Milan non ha dovuto affrontare nessuna coppa europea. Tra le cessioni estive a titolo definitivo anche quella di Noah Okafor, attaccante svizzero.
Okafor, da alternativa al Milan a titolare al Leeds: ecco i numeri dell’attaccante
Il Milan ha ceduto molti giocatori in estate, ma come stanno andando in questa stagione? Ecco i numeri di Noah Okafor al Leeds
Il Leeds lo ha prelevato dal Milan per circa 21 milioni di euro, dopo che Okafor aveva ben figurato con Massimiliano Allegri durante la tournée estiva dei rossoneri. Si ma come sta andando la stagione dell'ex Salisburgo in Premier League? 22 presenze nel campionato inglese per il classe 2000 con 3 gol e zero assist. Secondo il sito Transfermarkt il suo valore di mercato attuale sarebbe di circa 18 milioni di euro. Okafor è un titolare per il Leeds: 15 presenze in campionato su 22 partendo dal primo minuto.
