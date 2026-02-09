Il Milan ha ceduto molti giocatori in estate, ma come stanno andando in questa stagione? Ecco i numeri di Noah Okafor al Leeds

Se il Milan non si è poi mosso molto in inverno, la dirigenza rossonera si è invece mossa moltissimo in estate, tra nuovi arrivi e tante partenze. Il club, infatti, decise di cambiare molto dopo una stagione del tutto deludente sia a livello di prestazioni che di risultati. La rosa è stata anche accorciata visto che il Milan non ha dovuto affrontare nessuna coppa europea. Tra le cessioni estive a titolo definitivo anche quella di Noah Okafor, attaccante svizzero.