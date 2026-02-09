Il Milan durante la scorsa estate ha deciso di cambiare moltissimo: tanti nuovi arrivi, ma anche tante partenze. Rosa ridotta (vista la non presenza di coppe europee in calendario) e tanti cambi in tutti i reparti. Non è stata una cessione quella di Tammy Abraham: l'ex attaccante rossonero è tornato alla Roma dopo la scadenza del prestito gratuito. In estate il passaggio al Besiktas. Con il club turco, Abraham ha fatto benissimo: 7 gol in 18 presenze in campionato. Talmente bene che a gennaio è stato l'Aston Villa a portarlo a casa.
Il Milan ha ceduto molti giocatori in estate, ma come stanno andando in questa stagione? Ecco i numeri di Tammy Abraham all'Aston Villa
L'ex attaccante del Chelsea è quindi tornato in Premier League: con la squadra di Emery ha giocato finora due partite in campionato senza segnare. La prima da titolare contro il Brentford, la seconda giocando solo 4 minuti contro il Bournemouth. Secondo il sito Transfermarkt il suo valore di mercato attuale sarebbe di circa 14 milioni di euro. Vedremo come andrà la stagione dell'inglese con la sua nuova squadra.
