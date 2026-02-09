Il Milan ha ceduto molti giocatori in estate, ma come stanno andando in questa stagione? Ecco i numeri di Tammy Abraham all'Aston Villa

Il Milan durante la scorsa estate ha deciso di cambiare moltissimo: tanti nuovi arrivi, ma anche tante partenze. Rosa ridotta (vista la non presenza di coppe europee in calendario) e tanti cambi in tutti i reparti. Non è stata una cessione quella di Tammy Abraham: l'ex attaccante rossonero è tornato alla Roma dopo la scadenza del prestito gratuito. In estate il passaggio al Besiktas. Con il club turco, Abraham ha fatto benissimo: 7 gol in 18 presenze in campionato. Talmente bene che a gennaio è stato l'Aston Villa a portarlo a casa.