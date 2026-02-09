Calciomercato Milan, Schira in esclusiva: 'Nkunku non ha mai aperto a ...'

Il punto sull'interesse del Fenerbahçe: "Certamente c'è stato un momento in cui il Fenerbahçe è stato molto caldo. Era disposto a mettere sul piatto anche 30 milioni di euro, il Milan ha sempre valutato Nkunku 35, però se arriva qualcuno che mette sul piatto 30, poi, con i bonus ti puoi anche avvicinare a trovare una quadra. Va detto però che nel momento in cui gli intermediari che stavano lavorando per Nkunku al Fenerbahçe hanno chiamato il Milan e il Milan non ha chiuso la porta, il giocatore ha parlato con Domenico Tedesco, suo allenatore e mentore a Lipsia, lo ha ringraziato ma gli ha detto di non voler andare via dal Milan. E così è stato".