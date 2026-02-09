Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan esclusive Milan, Schira in esclusiva: “Nkunku è stato sicuramente vicino ad andare via, ma …”

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Schira in esclusiva: “Nkunku è stato sicuramente vicino ad andare via, ma …”

Calciomercato Milan, Schira in esclusiva: 'Nkunku non ha mai aperto a ...'
Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva - a tema Milan - ai nostri microfoni. Ecco le novità su Nkunku
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Nkunku è stato sicuramente vicino ad andare via. Ha avuto delle richieste, ci sono stati degli interessamenti. Si è informato l'Atletico Madrid ma era il 'Piano B' rispetto ad Ademola Lookman. C'è stata una chiacchierata con la Roma, ma il ragazzo non ha mai aperto la porta alla partenza". In esclusiva a Pianeta Milan ha parlato il giornalista Nicolò Schira (qui tutte le sue parole) svelando qualche retroscena di calciomercato del Milan, tra cui la possibile partenza (poi mai avvenuta) di Nkunku. Ecco le parole di Schira.

Calciomercato Milan, il punto di Schira su Nkunku

—  

"Il francese ha sempre voluto restare a Milano. Era convinto e resta tuttora convinto di ribaltare le gerarchie e cancellare il girone di andata deludente facendo molto bene nel ritorno e con questo guadagnarsi la conferma. Quindi, il futuro di Nkunku dipende da lui. Se dovesse continuare così, e nell'ultimo mese ha dato dei segnali di risveglio, facendo gol importanti non solo su rigore e anche delle prestazioni di livello, possa giocarsi il suo futuro e le sue carte per restare".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Modric: non solo classe e qualità. C'è un dato che sorprende davvero>>>

Il punto sull'interesse del Fenerbahçe: "Certamente c'è stato un momento in cui il Fenerbahçe è stato molto caldo. Era disposto a mettere sul piatto anche 30 milioni di euro, il Milan ha sempre valutato Nkunku 35, però se arriva qualcuno che mette sul piatto 30, poi, con i bonus ti puoi anche avvicinare a trovare una quadra. Va detto però che nel momento in cui gli intermediari che stavano lavorando per Nkunku al Fenerbahçe hanno chiamato il Milan e il Milan non ha chiuso la porta, il giocatore ha parlato con Domenico Tedesco, suo allenatore e mentore a Lipsia, lo ha ringraziato ma gli ha detto di non voler andare via dal Milan. E così è stato".

Leggi anche
Esclusiva Schira sul calciomercato: “Mi aspetto 4-5 colpi dal Milan. Vlahovic solo se...
Schira: “Mateta, Disasi e i colpi del mercato estivo del Milan: vi dico tutto” |...

© RIPRODUZIONE RISERVATA