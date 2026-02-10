Milan, i racconti di Shevchenko. Pulisic tra infortuni e rinnovo. Mateta ...

Nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato venerdì sera alle 20:45, contro il Pisa del neo allenatore Oscar Hiljemark. Non solo campo, con le ultime sugli infortuni di Pulisic e Saelemaekers, ma anche indiscrezioni di mercato e le parole di alcuni ex rossoneri. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA