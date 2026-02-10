Pianeta Milan
Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan, ha rivelato in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola perché ogni volta che segna esulta gonfiando un palloncino colorato. Ecco le sue parole
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Finora, in maglia rossonera, Nkunku ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 20 partite disputate in maglia rossonera tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

La particolarità? Ogni volta che segna, Nkunku esulta gonfiando un palloncino colorato, generalmente 'in tinta' con la maglia della squadra che indossa. Quest'anno lo ha fatto già per quattro volte, eccezion fatta per il secondo dei suoi gol contro l'Hellas Verona e per il calcio di rigore tirato sul campo del Como.

Ecco cosa ha detto, alla 'rosea', Nkunku sulla sua esultanza con il palloncino: «È per mio figlio. Volevo fare qualcosa di nuovo e mi è venuta quest’idea. Penso che gli piaccia molto e continuo a farla. A Como non l’ho gonfiato? Quella era la rete dell’1-1 e non c’era da perdere tempo perché bisognava vincere». Il Milan si augura che possa continuare a farla tante altre volte con il Diavolo.

