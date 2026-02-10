Ecco cosa ha detto, alla 'rosea', Nkunku sulla sua esultanza con il palloncino: «È per mio figlio. Volevo fare qualcosa di nuovo e mi è venuta quest’idea. Penso che gli piaccia molto e continuo a farla. A Como non l’ho gonfiato? Quella era la rete dell’1-1 e non c’era da perdere tempo perché bisognava vincere». Il Milan si augura che possa continuare a farla tante altre volte con il Diavolo.