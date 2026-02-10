Nel pre partita di Sassuolo-inter , andata in scena nel pomeriggio di ieri, l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali , ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport sulla questione legata all'utilizzo del VAR in Italia, facendo riferimento a quanto successo in Genoa-Napoli , con un rigore assegnato agli azzurri di Antonio Conte che ha fatto molto discutere. Ennesimo errore? Una tematica che interessa molto anche al Milan . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

"Ci vorrebbe tanto tempo e non so se potremmo comunque risolverle. Si gioca troppo? Dipende, sono i grandi club a farlo, che sono anche quelli con più possibilità di spendere e prendere giocatori. Penso sia rivolto a loro, che hanno riscontri economici differenti. Sul VAR: va fatta una riflessione: darei ragione a De Rossi, sono d'accordo con lui, se andiamo avanti così rischiamo di rovinare il calcio"