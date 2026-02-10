Nel pre partita di Sassuolo-inter, andata in scena nel pomeriggio di ieri, l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport sulla questione legata all'utilizzo del VAR in Italia, facendo riferimento a quanto successo in Genoa-Napoli, con un rigore assegnato agli azzurri di Antonio Conte che ha fatto molto discutere. Ennesimo errore? Una tematica che interessa molto anche al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
VAR in Italia, Carnevali non ci sta!—
Fa discutere il VAR, poi si parla del fatto che si giochi troppo. Ha consigli sul tema?
"Ci vorrebbe tanto tempo e non so se potremmo comunque risolverle. Si gioca troppo? Dipende, sono i grandi club a farlo, che sono anche quelli con più possibilità di spendere e prendere giocatori. Penso sia rivolto a loro, che hanno riscontri economici differenti. Sul VAR: va fatta una riflessione: darei ragione a De Rossi, sono d'accordo con lui, se andiamo avanti così rischiamo di rovinare il calcio"
