Shevchenko: 'Mi voleva la Roma, ma per me in Italia solo al Milan'

Ospite a 'Fenomeni', Andriy Shevchenko ha svelato un retroscena che riguarda il suo ritorno in Italia. Rifiutò la Roma per amore del Milan. Ecco le sue dichiarazioni
Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha concesso una lunga intervista nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' format condotto da Luca Toni e realizzato da Prime Sport, disponibile sul canale YouTube di 'PrimeVideoSportIT'.

Shevchenko spiega il rifiuto alla Roma nel 2008

Nel corso della chiacchierata, l'ex attaccante rossonero ha toccato diversi punti interessanti e svelato parecchi retroscena sulla sua carriera, in cui il Milan è spesso protagonista. Come noto, il fenomeno ucraino ha vinto tutto con la maglia del Diavolo addosso: una Coppa Italia, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Prima di fare ritorno al Milan nel 2008, la Roma di Luciano Spalletti era interessata a prelevare il giocatore dal Chelsea. Shevchenko però rifiuto la corte giallorossa per un motivo di cuore. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Nel 2008 ero al 50% dello Sheva di prima. Mi aveva chiamato anche Spalletti per andare alla Roma, un signore. Ma per me tornare in Italia significava solo il Milan".

