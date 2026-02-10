Shevchenko: 'Mi voleva la Roma, ma per me in Italia solo al Milan'

Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan , ha concesso una lunga intervista nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' format condotto da Luca Toni e realizzato da Prime Sport, disponibile sul canale YouTube di 'PrimeVideoSportIT'.

Shevchenko spiega il rifiuto alla Roma nel 2008

Nel corso della chiacchierata, l'ex attaccante rossonero ha toccato diversi punti interessanti e svelato parecchi retroscena sulla sua carriera, in cui il Milan è spesso protagonista. Come noto, il fenomeno ucraino ha vinto tutto con la maglia del Diavolo addosso: una Coppa Italia, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Prima di fare ritorno al Milan nel 2008, la Roma di Luciano Spalletti era interessata a prelevare il giocatore dal Chelsea. Shevchenko però rifiuto la corte giallorossa per un motivo di cuore. Ecco, di seguito, le sue parole.